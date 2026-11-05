Il 15 novembre l'evento “Fondi Custode del Gusto: il ricettario ufficiale dei nuovi piatti tipici”

Conservare la memoria gastronomica di un territorio non significa soltanto tutelarne il passato, ma anche saper interpretare il presente e proiettarsi verso il futuro. È da questa premessa che nasce “Fondi Custode del Gusto: il ricettario ufficiale dei nuovi piatti tipici”, l’evento del Comune di Fondi, organizzato dall'Associazione Koinè APS, in programma domenica 15 novembre 2026, a partire dalle ore 17:30, presso l’Auditorium “Sergio Preti” e del suggestivo complesso di San Domenico di Fondi.

L’appuntamento si aprirà in modo suggestivo grazie all'esibizione e all'incantevole voce di Charlie Risso accompagnata dal violino di Alice Nappi, che darà il via alla manifestazione. A seguire, dopo i saluti istituzionali del sindaco Vincenzo Carnevale, il convegno di presentazione entrerà nel vivo con interventi di alto profilo per raccontare la cultura del cibo e la nascita del ricettario.

Prenderanno la parola il professor Giuseppe Nocca e la biologa nutrizionista Alda Attinà, offrendo un prezioso approfondimento storico e nutrizionale. Successivamente, Fausto Ferrante illustrerà nel dettaglio i nuovi piatti tipici che il pubblico avrà poi il piacere di scoprire e degustare.

A conclusione del convegno, i partecipanti saranno guidati in un'esperienza sensoriale unica: un percorso di degustazione di tutti i nuovi piatti tipici ideati per la città, curato nei minimi dettagli dalla maestria e dall'esperienza del noto ristorante "Da Fausto".

Materie prime, piatti tipici e tradizioni gastronomiche del nostro territorio - commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – sono un patrimonio da custodire, valorizzare e far conoscere sempre più. Da tempo siamo convinti che Fondi abbia tutte le carte in regola affinché si sviluppi un vero e proprio turismo culinario e ritengo che questo genere di eventi vada proprio nella direzione che abbiamo immaginato. Domenica, partendo dalla storia e dalle materie prime locali, proveremo ad aggiungere anche un tocco di innovazione scrivendo un nuovo paragrafo della tradizione.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Fondi e organizzata dall'Associazione Koinè APS con il contributo della Regione Lazio, di ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) e con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. L’evento vede inoltre la collaborazione del MOF (Centro Agroalimentare all'Ingrosso di Fondi), dell'emittente Radio Antenna Musica e Nesti Comunicazione. La degustazione è a cura del ristorante “Da Fausto”. L'ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. La cittadinanza, gli operatori del settore, la stampa e gli appassionati di enogastronomia sono invitati a partecipare.