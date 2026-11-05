Sabato 5 dicembre il recupero della Fiera di Sant'Onorato per dare impulso allo shopping natalizio

Come anticipato dall’amministrazione comunale dopo le abbondanti piogge del 9-10 ottobre, la tradizionale fiera di Sant’Onorato verrà ripetuta sabato 5 dicembre.

Il plateatico e la tipologia merceologica degli stand rimarranno invariati ma, naturalmente, ci sarà l’opportunità da parte degli spuntisti di occupare una postazione libera.

Abbiamo optato per il primo weekend di dicembre – commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – per dare impulso allo shopping natalizio. Nonostante un momento di impasse dovuto al maltempo di Sant’Onorato, possiamo dire che, alla fine, la fiera sia riuscita. Da un momento di difficoltà, tuttavia, è nata una bella opportunità che abbiamo voluto cogliere e che, siamo convinti, possa essere positiva per gli ambulanti, per i commercianti e, in generale, per l’intera città.