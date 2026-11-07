In città un intero programma di eventi per dire No alla violenza sulle donne

Al via le iniziative promosse dal Comune di Fondi in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre.

Quest’anno, a momenti prettamente simbolici, si alterneranno azioni concrete in termini di prevenzione e aiuto a chi sta vivendo una situazione di reale difficoltà.

In primis – spiegano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno – saremo al fianco dell’Associazione “Nadyr” che, gestisce il Centro Antiviolenza Comunale, nell’organizzazione di una cena di beneficenza che si terrà il 25 novembre. L’evento vuole essere un momento di riflessione ma anche l’opportunità di raccogliere risorse da devolvere ad una struttura che sta raccogliendo un numero di richieste di aiuto sempre maggiore. Per questo, insieme al vicesindaco Daniela De Bonis, stiamo lavorando anche sotto il profilo burocratico con l’obiettivo di accedere a fondi sovracomunali e ottenere contributi strutturali rientrando nella mappatura regionale dei centri antiviolenza.

Stiamo inoltre lavorando – aggiunge il primo cittadino - al Protocollo Zeus: un modello virtuoso sperimentato per la prima volta a Milano e, negli ultimi anni, replicato in molte altre città. L’intento è proprio quello di bloccare sul nascere la recidiva nella violenza di genere mediante percorsi mirati di formazione e rieducazione. Un obiettivo a portata di mano che intendiamo raggiungere mediante una proficua collaborazione con la Questura di Latina.

Altra iniziativa a cui teniamo particolarmente è quella ideata dall’assessore Roberta Muccitelli: una mostra immersiva che si svolgerà dal 20 al 25 novembre presso la sala conferenze del Castello Caetani. Un progetto particolarmente interessante, che va a scandagliare in maniera simbolica l’animo umano, e che si conclude con una canzone che racconta storie di forze e consapevolezza, per metà in italiano e per metà in fondano. A concludere la carrellata di eventi, l’inaugurazione di una nuova panchina rossa, donata al Comune di Fondi da Poste Italiane e C.R.I. nell’ambito di una campagna nazionale e, su proposta della presidente della commissione Pari Opportunità Mariapalma Di Trocchio, la tradizionale illuminazione del Castello Caetani che, anche visivamente, ci ricorderà di riflettere sempre di più su queste tematiche.

L’intero programma per l’intera amministrazione è molto sentito: lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo non solo di ogni amministrazione ma dell’intera umanità e noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo».

Cena di beneficenza - Il Verso Giusto è il rispetto – 25/11 – 20:00

Una serata per dire no alla violenza sulle donne. Parte del ricavato della cena sarà devoluto a “Nadyr”

L’associazione, che gestisce il Centro Antiviolenza comunale, è costituita da operatrici d’accoglienza con formazione specializzata nel contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme e opera con professionalità e dedizione sul territorio da oltre 10 anni.

Costo: 50 euro

Prenotazioni presso il ristorante Verso Giusto (numero 338.87.89.331 )

Verso la sottoscrizione del protocollo Zeus

Avviate le interlocuzioni per riprodurre a Fondi un modello virtuoso promosso dal Comune di Milano e dal CIMP Centro Italiano per la Promozione della Mediazione con l’obiettivo di intervenire alla prima manifestazione del comportamento violento per interrompere la spirale della violenza prima che i reati degenerino. Lo scopo del protocollo è infatti quello di bloccare sul nascere la recidiva nella violenza di genere mediante percorsi mirati di formazione e rieducazione.

Mostra immersiva “Dentro il silenzio” - 20-25 Novembre

Uno spazio multisensoriale di riflessione autentica

Ricostruzioni di episodi reali di violenza entro le mura domestiche e di stati d’animo inespressi: ogni giorno alle 11:30, alle 17:30 e alle 18:30, un percorso sul divario tra ciò che appare e ciò che, troppo spesso, resta nascosto nell’animo.

Vernissage venerdì 20 novembre con la voce guida dell’ideatrice della mostra Roberta Muccitelli.

Una nuova panchina rossa

Una panchina rossa in ogni Comune d’Italia: l’iniziativa, promossa da Poste Italiane e C.R.I. al livello nazionale, toccherà anche Fondi e Monte San Biagio.

L’inaugurazione simbolica venerdì 27 novembre alle ore 10:30 al Parco di via Aldo Moro.

Monumenti illuminati di rosso

Prosegue l’impegno del Comune di Fondi sul tema della consapevolezza e della sensibilizzazione. In occasione del 25 novembre, non solo il Castello Caetani ma anche il campanile della Chiesa di San Francesco saranno illuminati di rosso. Un’iniziativa simbolica, pensata per catturare l’attenzione nello spazio urbano e stimolare la riflessione mandando un forte messaggio visivo.