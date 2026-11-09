MercoledÃ¬ 18 il Centro per lâ€™Impiego organizza un seminario sugli incentivi e le opportunitÃ  per avviare una nuova attivitÃ 

Il Centro per lâ€™Impiego di Fondi promuove un seminario informativo dedicato all'autoimpiego e all'imprenditorialitÃ , con l'obiettivo di far conoscere gli strumenti, gli incentivi e le opportunitÃ disponibili per chi desidera avviare una nuova attivitÃ . L'incontro si terrÃ mercoledÃ¬ 18 novembre 2026, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso la nuova sede del Centro per lâ€™Impiego, in Piazza della Repubblica n. 4/6.

L'iniziativa si rivolge a tutti coloro che intendono intraprendere un percorso di lavoro autonomo, avviare un'attivitÃ professionale o realizzare un progetto imprenditoriale, offrendo una panoramica delle principali misure di sostegno disponibili a livello nazionale e regionale.

Nel corso dell'incontro saranno presentate le opportunitÃ previste dal Progetto per l'Autoimpiego (PpA) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un approfondimento sugli strumenti e sui percorsi di accompagnamento destinati agli aspiranti lavoratori autonomi e imprenditori.

Particolare attenzione sarÃ inoltre dedicata alla misura Autoimpiego Centro-Nord, che prevede incentivi finanziari gestiti da Invitalia per favorire la nascita di nuove iniziative economiche. Saranno infine illustrate le prossime opportunitÃ promosse dalla Regione Lazio, con specifico riferimento alle misure rivolte ai giovani professionisti e agli aspiranti imprenditori.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere piÃ¹ da vicino le possibilitÃ offerte dalle politiche pubbliche, orientarsi tra le diverse misure agevolative e acquisire informazioni utili per valutare e sviluppare un progetto di lavoro autonomo o d'impresa.

Con questa iniziativa, il Centro per l'Impiego di Fondi intende rafforzare il proprio ruolo nelle attivitÃ di orientamento e supporto al lavoro, valorizzando anche l'autoimpiego e la creazione d'impresa come opportunitÃ di crescita professionale ed economica e come strumenti per favorire lo sviluppo del territorio.

La partecipazione Ã¨ aperta a tutti gli utenti interessati. Per aderire Ã¨ necessario inviare una e-mail all'indirizzo cpifondi@regione.lazio.it, indicando nell'oggetto Â«AUTOIMPIEGO E IMPRENDITORIALITÃ€Â».