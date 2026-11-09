Lo stadio comunale "Domenico Purificato" riapre le porte alle tifoserie dopo i lavori di adeguamento

Con l’ottenimento del Certificato prevenzione incendi e il successivo svolgimento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, lo stadio comunale “Domenico Purificato” si è ufficialmente adeguato agli ultimi aggiornamenti normativi offrendo migliori standard di sicurezza agli atleti e riaprendo le porte alla tifoseria.
Pur trattandosi di un adempimento obbligatorio – spiega il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – si è trattato di un iter tutt’altro che semplice in termini economici, di procedura e di autorizzazioni. L’ottimo lavoro congiunto tra i Settori Lavori Pubblici e Sport ha consentito di portare a casa un risultato importante e di ripristinare la piena funzionalità dello stadio che, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi, non è stato né banale né scontato. Si tratta di un primo passo nel percorso di rilancio e valorizzazione di una struttura fondamentale per la vita sportiva cittadina; il prossimo step sarà la riqualificazione dell’intero complesso grazie ad un cospicuo finanziamento stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Era uno degli obiettivi che ci eravamo posti sin dall’insediamento – commentano l’assessore allo Sport Cristian Peppe e la presidente della commissione competente Lara Mastrobattista – questo oneroso adempimento, oltre ad elevare gli standard di sicurezza del plesso, consentirà allo stadio di ospitare gli incontri calcistici per cui è stato costruito. Abbiamo fatto il possibile per effettuare i lavori richiesti dai vigili del fuoco nel minor tempo possibile. Ne beneficeranno tutti gli atleti e le associazioni che frequentano la struttura ma, in particolar modo, il Fondi Calcio che, dopo il salto di categoria, quest’anno sta militando in Promozione. Dopo alcuni mesi, infatti, l’ottava e la decima giornata di campionato si sono svolte a porte aperte con l’importante incoraggiamento della tifoseria. Sarà un caso ma la squadra ha portato a casa due vittorie preziosissime in chiave classifica.
Non è stato semplice coniugare tutte le posizioni - conclude l’assessore Peppe – l’ascolto è stato fondamentale e sono davvero contento che la tifoseria e la società abbiano compreso subito i benefici che sarebbero derivati da una piccola attesa. Ad oggi possiamo infatti dire di essere uno dei pochi Comuni pontini ad avere uno stadio perfettamente in regola dal punto di vista della sicurezza, con tanto di benestare da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e nuove inedite possibilità di utilizzo della struttura stessa.