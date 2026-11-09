Lo stadio comunale "Domenico Purificato" riapre le porte alle tifoserie dopo i lavori di adeguamento

Con l’ottenimento del Certificato prevenzione incendi e il successivo svolgimento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, lo stadio comunale “Domenico Purificato” si è ufficialmente adeguato agli ultimi aggiornamenti normativi offrendo migliori standard di sicurezza agli atleti e riaprendo le porte alla tifoseria.

Pur trattandosi di un adempimento obbligatorio – spiega il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – si è trattato di un iter tutt’altro che semplice in termini economici, di procedura e di autorizzazioni. L’ottimo lavoro congiunto tra i Settori Lavori Pubblici e Sport ha consentito di portare a casa un risultato importante e di ripristinare la piena funzionalità dello stadio che, alla luce dei recenti aggiornamenti normativi, non è stato né banale né scontato. Si tratta di un primo passo nel percorso di rilancio e valorizzazione di una struttura fondamentale per la vita sportiva cittadina; il prossimo step sarà la riqualificazione dell’intero complesso grazie ad un cospicuo finanziamento stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Era uno degli obiettivi che ci eravamo posti sin dall’insediamento – commentano l’assessore allo Sport Cristian Peppe e la presidente della commissione competente Lara Mastrobattista – questo oneroso adempimento, oltre ad elevare gli standard di sicurezza del plesso, consentirà allo stadio di ospitare gli incontri calcistici per cui è stato costruito. Abbiamo fatto il possibile per effettuare i lavori richiesti dai vigili del fuoco nel minor tempo possibile. Ne beneficeranno tutti gli atleti e le associazioni che frequentano la struttura ma, in particolar modo, il Fondi Calcio che, dopo il salto di categoria, quest’anno sta militando in Promozione. Dopo alcuni mesi, infatti, l’ottava e la decima giornata di campionato si sono svolte a porte aperte con l’importante incoraggiamento della tifoseria. Sarà un caso ma la squadra ha portato a casa due vittorie preziosissime in chiave classifica.