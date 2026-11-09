Domenica 15 l'evento â€œUna Grande Luce" per le vittime della Strada

Tutto pronto per la 3a Edizione nella CittÃ di Fondi della Giornata in memoria delle Vittime della Strada. La Presidente del "Dono di Davide OdV" Shana Parisella insieme alla Fondazione Gaia von Freymann organizza l'evento, alla sua 3a Edizione, Domenica 15 Novembre dalle ore 16 alle ore 19, con il Patrocinio del Comune di Fondi.

Con la partecipazione della Polizia Locale, la Croce Oro Sud Pontino, Vivaio Selvavetere, Movimento Strade Sicure, Parco Nicholas Green, Roberta Recchia al Piano, Carlo Recchia al Violino, Michela Barlone all'Arpa, Cristian Quinto al Flauto traverso, il Trio Timeless e le ragazze della Scuola di Danza "Fondi Ballet". Un pomeriggio ricco di emozioni per sensibilizzare Istituzioni e Cittadini alla responsabilitÃ e alla prevenzione, in un'epoca in cui gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovanissimi.

Tra i tanti ospiti anche la Lamborghini della Polizia che trasporta gli organi. Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale ma anche manovre di primo soccorso, momenti artistici e varie testimonianze che trasformeranno la piazza in un abbraccio collettivo a tutte le vittime (tantissimi giovani) e ai loro familiari.

"La vita Ã¨ preziosa e va tutelata".

Per eventuali informazioni: ildonodidavide@gmail.com - 393 31 86 038.