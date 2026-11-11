Sabato 14 una serata sul cantico delle creature con la presentazione del volume "Dalla Terra la Vita"

Sabato 14 novembre 2026, alle ore 17:30, la sala Carlo Lizzani nel Complesso di San Domenico a Fondi ospiterÃ la presentazione del volume Dalla Terra la Vita. Ecologia integrale e mitezza nel Cantico delle Creature di san Francesco (Ave, 2025) di Francesco Del Pizzo, un incontro promosso dallâ€™Associazione Lazio Nuovo nellâ€™ambito del progetto Â«Appia Regina Viarum â€“ Provincia di LatinaÂ», con cui la Provincia di Latina valorizza il tratto pontino della Via Appia, patrimonio UNESCO, come strada di cultura, di incontro e di cammino comune.

Nellâ€™Anno di San Francesco, a ottocento anni dalla morte del Poverello di Assisi, il libro rilegge il Cantico come una parola viva per il nostro tempo, segnato da guerre, crisi climatica e nuove povertÃ , e propone la mitezza come virtÃ¹ sociale ed ecologica, capace di custodire la Terra e chi la abita. Particolarmente toccante Ã¨ la rilettura del Cantico in dialetto nata da un laboratorio con alcuni detenuti di Napoli, che ricorda come la lode e la speranza sappiano farsi strada anche dove la libertÃ Ã¨ sospesa.

La serata sarÃ un dialogo a piÃ¹ voci. Con lâ€™autore dialogherÃ Claudio di Perna, interverrÃ lâ€™artista Mauro Cima, le cui opere accompagneranno lâ€™incontro, e Serina Stamegna darÃ voce al Cantico, nel volgare originario e nelle strofe in dialetto dei detenuti.

Abbiamo desiderato questa serata come un dono alla nostra comunitÃ - ci ricordano i promotori dellâ€™iniziativa - perchÃ© valorizzare lâ€™Appia significa custodire non solo le sue pietre, ma anche le parole e i valori che lungo questa strada continuano a passare, e consegnarli in particolare ai giovani e a chi si spende nellâ€™educazione.

Lâ€™ingresso Ã¨ libero e tutta la cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare.