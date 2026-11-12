Il 20 novembre presentazione del restauro conservativo della Chiesa di Santa Maria del Soccorso

Saranno presentati venerdÃ¬ 20 novembre, alle 17:00, i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria del Soccorso, struttura religiosa di origine medievale, ubicata lungo lâ€™Appia, e sin dalla sua fondazione importante tappa di pellegrinaggio della via Francigena.

Si tratta di un bene storico e artistico di inestimabile valore per la CittÃ di Fondi che, senza un adeguato intervento conservativo, avrebbe potuto subire nel tempo danneggiamenti rilevanti.

Lâ€™intervento, del valore complessivo di 1.360.000 euro, Ã¨ stato finanziato con fondi PNRR nellâ€™ambito di un piÃ¹ ampio progetto di recupero del patrimonio culturale cittadino che ha interessato anche il Duomo di San Pietro.

Il restauro, nello specifico, ha valorizzato i caratteri storici dellâ€™edificio e ne ha migliorato la risposta alle sollecitazioni sismiche. I lavori hanno riguardato in particolare il consolidamento delle volte e delle murature, il campanile e il rifacimento della copertura.

Le operazioni sono state condotte sotto lâ€™alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, a garanzia del rispetto dei valori storico-artistici e della qualitÃ scientifica degli interventi.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre al sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, il parroco della chiesa Don Sandro Guerriero, lâ€™esperto di devozione mariana Don Guerino Piccione e il sovrintendente Alessandro Betori.