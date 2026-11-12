Allerta Arancione per temporali, vento e mareggiate lungo le coste

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso lâ€™Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.26072 del 11.11.2026 con indicazione che:

dal primo pomeriggio di oggi, giovedÃ¬ 12.11.2026, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio Venti da forti a burrasca sud-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

AltresÃ¬, dal primo pomeriggio di oggi , giovedÃ¬ 12.11.2026, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensitÃ , forti raffiche di vento e frequente attivitÃ elettrica.

Tenuto conto altresÃ¬ delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensitÃ , dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi dâ€™acqua, nonchÃ© delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/CriticitÃ riportata nelle seguenti tabelle.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio", approvate con DGR NÂ° 865 del 26 Novembre 2019).