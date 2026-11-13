Monte San Biagio: il 22 novembre ultimo appuntamento di "Camminare Verso La Musica sulla Regina Viarum"

Domenica 22 novembre si chiude la rassegna “Camminare verso la Musica sulla Regina Viarum” 2026 con l’ultimo appuntamento della stagione, che si terrà a Monte San Biagio (LT), presso Torre Portella, lungo la Via Appia, la Regina Viarum, al chilometro 112,300, poco prima di arrivare a Monte San Biagio.

L’iniziativa unisce il cammino, la scoperta del territorio e la musica dal vivo, invitando il pubblico a vivere la Via Appia come uno spazio da percorrere a piedi, ascoltare e conoscere.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10:00 all’ingresso di Torre Portella. Alle ore 10:15 prenderà il via la visita guidata lungo la Via Appia, con tappe al Mulino Sorgente Portella e a Torre Portella, a cura di Giancarlo Pagliaroli.

A seguire il concerto dell’Alchemic Groove Sax Duo, formato da Danilo Florimondo Lidano e Laura Venditti, entrambi al sax baritono.

Un ringraziamento particolare va all’associazione Mulino Sorgente Portella, che per l’occasione aprirà le porte del mulino, rendendo possibile la visita guidata e permettendo ai partecipanti di scoprire da vicino uno dei luoghi più suggestivi del percorso.

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: inviare un messaggio al tel. 329 7337 393 – 347 1710 524 oppure associazionegineproart@gmail.com.

La rassegna è organizzata dall’associazione Ginepro Art, con il sostegno e il patrocinio della Provincia di Latina e il patrocinio del Comune di Monte San Biagio.

Scheda evento

Evento: Camminare verso la Musica sulla Regina Viarum – ultimo appuntamento 2026

Data: domenica 22 novembre 2026

Luogo: Torre Portella, Monte San Biagio (LT), Via Appia km 112,300, poco prima dell’abitato di Monte San Biagio

Ritrovo: ore 10:00, ingresso Torre Portella

Visita guidata: ore 10:15, Via Appia, Mulino Sorgente Portella, Torre Portella (a cura di Giancarlo Pagliaroli)

Concerto: Alchemic Groove Sax Duo, a seguire

Ingresso: gratuito, prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 329 7337 393 – 347 1710 524 – associazionegineproart@gmail.com