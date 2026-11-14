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Il 21 e 22 novembre il seminario di Nei Gong - La pratica della LongevitÃ 

Appuntamento al Centro Shendao in via Flacca nr 6209

La Redazione
Comunicati Stampa
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Hai mai pensato che il segreto per una vita lunga, sana ed energica risieda in movimenti semplici, naturali e alla portata di tutti?

Sabato 21 e domenica 22 novembre, il Centro Shendao a Fondi ospita un appuntamento imperdibile per chi desidera prendersi cura di sÃ© in modo autentico e profondo: il seminario di Nei Gong - La pratica della LongevitÃ .

Guidato da Shigong Stefano Stefanelli della rinomata Scuola Body Energy System, questo evento rappresenta un'occasione rara per scoprire discipline millenarie capaci di trasformare radicalmente la qualitÃ  della nostra salute.

PerchÃ© partecipare?

Il Nei Gong non Ã¨ solo esercizio fisico, ma una pratica energetica di altissima qualitÃ , che agisce in profonditÃ  sui meridiani, sugli organi interni e sulla circolazione del Qi (l'energia vitale).

  • Semplice ma potentissimo: Adatto a tutti, a prescindere dall'etÃ  o dal livello di preparazione fisica.
  • Salute a 360 gradi: Aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a sciogliere le tensioni croniche, a migliorare la postura e a ritrovare una straordinaria calma mentale ed equilibrio emotivo.
  • Unico nel suo genere: Imparare direttamente da un maestro del calibro di Shigong Stefano Stefanelli significa accedere a insegnamenti autentici, tramandati con maestria e pensati per le sfide della vita moderna.

Prenditi due giorni per staccare la spina dallo stress quotidiano, ricaricare le tue batterie vitali e imparare strumenti pratici che potrai portare con te ogni giorno per stare visibilmente meglio.

Quando: Sabato 21 e domenica 22 novembre
Dove: Centro Shendao, Via Flacca n. 6209, Fondi (LT)
Con: Shigong Stefano Stefanelli (Scuola Body Energy System)

I posti sono limitati per garantire la qualitÃ  dell'esperienza e un'attenzione personalizzata.

Vuoi saperne di piÃ¹ o riservare il tuo posto? Contattaci subito al 329 22 65 033 per tutte le informazioni sui dettagli e le iscrizioni.

Investi sul tuo benessere: il tuo corpo e la tua mente ti ringrazieranno!

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