Il 21 e 22 novembre il seminario di Nei Gong - La pratica della LongevitÃ 

Hai mai pensato che il segreto per una vita lunga, sana ed energica risieda in movimenti semplici, naturali e alla portata di tutti?
Sabato 21 e domenica 22 novembre, il Centro Shendao a Fondi ospita un appuntamento imperdibile per chi desidera prendersi cura di sÃ© in modo autentico e profondo: il seminario di Nei Gong - La pratica della LongevitÃ .
Guidato da Shigong Stefano Stefanelli della rinomata Scuola Body Energy System, questo evento rappresenta un'occasione rara per scoprire discipline millenarie capaci di trasformare radicalmente la qualitÃ della nostra salute.
PerchÃ© partecipare?
Il Nei Gong non Ã¨ solo esercizio fisico, ma una pratica energetica di altissima qualitÃ , che agisce in profonditÃ sui meridiani, sugli organi interni e sulla circolazione del Qi (l'energia vitale).
- Semplice ma potentissimo: Adatto a tutti, a prescindere dall'etÃ o dal livello di preparazione fisica.
- Salute a 360 gradi: Aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a sciogliere le tensioni croniche, a migliorare la postura e a ritrovare una straordinaria calma mentale ed equilibrio emotivo.
- Unico nel suo genere: Imparare direttamente da un maestro del calibro di Shigong Stefano Stefanelli significa accedere a insegnamenti autentici, tramandati con maestria e pensati per le sfide della vita moderna.
Prenditi due giorni per staccare la spina dallo stress quotidiano, ricaricare le tue batterie vitali e imparare strumenti pratici che potrai portare con te ogni giorno per stare visibilmente meglio.
Quando: Sabato 21 e domenica 22 novembre
Dove: Centro Shendao, Via Flacca n. 6209, Fondi (LT)
Con: Shigong Stefano Stefanelli (Scuola Body Energy System)
I posti sono limitati per garantire la qualitÃ dell'esperienza e un'attenzione personalizzata.
Vuoi saperne di piÃ¹ o riservare il tuo posto? Contattaci subito al 329 22 65 033 per tutte le informazioni sui dettagli e le iscrizioni.
Investi sul tuo benessere: il tuo corpo e la tua mente ti ringrazieranno!