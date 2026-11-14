Monte San Biagio: raccolti molti rifiuti nell'odierna edizione annuale di "Puliamo il Mondo" al Lago di Fondi

Si è svolta oggi, 14 novembre 2026, l’edizione annuale di “Puliamo il Mondo”, un’iniziativa che va ben oltre la semplice pulizia del territorio, configurandosi come un impegno civico per prendersi cura dei luoghi in cui viviamo e trasformare spazi a rischio di degrado in aree di bellezza, incontro e partecipazione.

L’evento è stato organizzato dal Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS in collaborazione con il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con il patrocinio dei comuni di Fondi e Monte San Biagio e della Casa della Cultura.

All’appuntamento hanno preso parte Ermenio Corina, direttore del Parco Ausoni, Roberta Muccitelli, assessore all’ambiente del comune di Fondi, e Gioia Pernarella, consigliere comunale del comune di Monte San Biagio.

L’attività di volontariato si è concentrata in un’area del Lago di Fondi situata tra i territori di Fondi e Monte San Biagio. In poche ore di lavoro sono stati raccolti diversi chili di rifiuti – tra plastica, vetro, metallo e materiali ingombranti – a testimonianza di quanto il fenomeno dello smaltimento illegale sia purtroppo ancora diffuso lungo le sponde e le strade limitrofe.

Abbiamo potuto constatare ancora una volta – dichiara Paola Marcoccia, presidente del Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS – quanto l'inciviltà rischi di trasformare luoghi straordinariamente belli in luoghi dove poter sversare i rifiuti domestici o provenienti da altre attività.

Al termine della raccolta sono stati piantati, alla confluenza tra il canale San Vito e il canale San Magno, due alberi della pace (un Fraxinus angustifolia e una Quercus robur L.) provenienti dal vivaio del Parco Ausoni, simboli universali di radici che proteggono la terra, di chiome che accolgono senza distinzioni e di spazi comunitari di condivisione e rispetto reciproco.

Considerando la grande quantità di rifiuti trasportata dai canali - continua Paola Marcoccia - è auspicabile l'installazione di una barriera “acchiappa rifiuti”, tecnologia già sperimentata con successo in altri territori, per intercettare i materiali prima che si riversino nel Lago e, di conseguenza, nel mare. Il Lago di Fondi rappresenta un mosaico di luci e ombre: da un lato vi sono le enormi potenzialità paesaggistiche, economiche e naturalistiche, valorizzate dalla ricca avifauna favorita dalla posizione strategica lungo le rotte migratorie; dall’altro permangono forti criticità, legate proprio alla piaga delle micro-discariche abusive. Per arginare l'abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le sponde, si ribadisce l'urgenza di intensificare i controlli sul territorio e di applicare sanzioni rigorose contro gli ecocrimini. La tutela di un ecosistema così fragile richiede una risposta ferma e coordinata tra istituzioni, forze dell'ordine e cittadinanza.

Un mondo migliore passa attraverso un impegno collettivo e relazioni di comunità autentiche, ricordano i promotori. Solo mediante la partecipazione attiva e la cura condivisa è possibile costruire territori più giusti, sani e vivibili.

Un ringraziamento particolare è per i volontari che hanno partecipato alla raccolta oltre che per la De Vizia e la Multiservizi, che con la loro preziosa collaborazione assicurano il ritiro dei rifiuti raccolti.