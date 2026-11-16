Comunicazione Aumentativa e Alternativa con menù inclusivi per andare in contro a bambini e adulti con bisogni comunicativi complessi

La Comunicazione Aumentativa Alternativa, per la prima volta a Fondi, prende piede in un’attività rendendo più inclusivo e accessibile anche un momento di svago come la pausa caffè o l’ora dell’aperitivo con gli amici.

Sarà infatti inaugurato domenica 22 novembre, alle 11:30, presso il Bar Oasi, all’interno del mercato coperto di Fondi, il nuovo Punto Amico CAA: un traguardo fondamentale per il territorio, frutto anche della preziosa vicinanza con l’Hub Sociale.

Attraverso la realizzazione e l'adozione dei menu in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), il Bar Oasi diventa a tutti gli effetti un presidio inclusivo in grado di accogliere e garantire piena autonomia a bambini e persone con bisogni comunicativi complessi.

Il progetto di realizzazione dei menu in Comunicazione Aumentativa e Alternativa, ideato e curato dall'Associazione "Il Cielo è di Tutti", si avvale della prestigiosa supervisione scientifica della Master School LUMSA di Roma.

Questo importante traguardo, rappresenta un modello virtuoso di inclusione che darà grande lustro alla città in tema di accessibilità e pari opportunità.

Il fatto che un'attività stia mostrando grande sensibilità verso un tema importante ma ancora poco sentito - commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale - è importantissimo sotto il profilo dell'inclusione. Si tratta di un primo passo, per tutti noi molto importante, che intendiamo sostenere con grande convinzione affinché altri possano prendere esempio e spunto da questa bella iniziativa.