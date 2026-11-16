Comunicazione Aumentativa e Alternativa con menù inclusivi per andare in contro a bambini e adulti con bisogni comunicativi complessi

La Comunicazione Aumentativa Alternativa, per la prima volta a Fondi, prende piede in un’attività rendendo più inclusivo e accessibile anche un momento di svago come la pausa caffè o l’ora dell’aperitivo con gli amici.
Sarà infatti inaugurato domenica 22 novembre, alle 11:30, presso il Bar Oasi, all’interno del mercato coperto di Fondi, il nuovo Punto Amico CAA: un traguardo fondamentale per il territorio, frutto anche della preziosa vicinanza con l’Hub Sociale.
Attraverso la realizzazione e l'adozione dei menu in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), il Bar Oasi diventa a tutti gli effetti un presidio inclusivo in grado di accogliere e garantire piena autonomia a bambini e persone con bisogni comunicativi complessi.
Il progetto di realizzazione dei menu in Comunicazione Aumentativa e Alternativa, ideato e curato dall'Associazione "Il Cielo è di Tutti", si avvale della prestigiosa supervisione scientifica della Master School LUMSA di Roma.
Questo importante traguardo, rappresenta un modello virtuoso di inclusione che darà grande lustro alla città in tema di accessibilità e pari opportunità.
Il fatto che un'attività stia mostrando grande sensibilità verso un tema importante ma ancora poco sentito - commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale - è importantissimo sotto il profilo dell'inclusione. Si tratta di un primo passo, per tutti noi molto importante, che intendiamo sostenere con grande convinzione affinché altri possano prendere esempio e spunto da questa bella iniziativa.
Rendere più accessibili servizi, opportunità ma anche, come in questo caso, piccoli momenti di svago - aggiungono l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e l'assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno - significa garantire a tutti le stesse possibilità, anche attraverso gesti quotidiani come poter scegliere autonomamente da un menù. Ringraziamo l'Associazione “Il Cielo è di Tutti” e la Master School LUMSA di Roma per aver collaborato alla realizzazione di questa iniziativa. L'inclusione, del resto, si costruisce anche così, con piccole ma concrete azioni quotidiane, che rendono Fondi una città sempre più accogliente e attenta ai bisogni di tutti.