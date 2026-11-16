Grande festa ieri a Fondi e a Sperlonga per i 100 anni di Maddalena Berardi.

Il momento più atteso non poteva che essere vissuto al Miralago, il ristorante hotel al quale la festeggiata ha dedicato, insieme ad una numerosa e affiatatissima famiglia, praticamente tutta la sua vita.

Era il 1962, e una giovane Maddalena, insieme all’amato marito, dopo una prima esperienza di successo nel mondo alberghiero e della ristorazione, inaugurava una nuova attività destinata a scrivere un capitolo importante nel settore dei grandi eventi.

Ieri, in quello stesso posto in cui Maddalena ha cresciuto i figli, vissuto momenti di fatica e soddisfazione, gioia e dolore, dedicandovi anima e cuore, ha spento 100 candeline.

Un’emozione enorme che la longeva cittadina, negli anni residente sia a Fondi che a Sperlonga, ha condiviso con la sua numerosissima famiglia e, in particolare, con il nipote Gianmarco Rotunno che, ironia del destino, è nato lo stesso giorno dell’amata nonna 76 anni dopo.

Prima della grande festa in famiglia, non è mancato un sentito momento istituzionale durante il quale il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l’assessore al settore demo-anagrafico Franco Carnevale, unitamente a due consiglieri comunali di Sperlonga, hanno donato alla festeggiata una targa simbolica con incisa una dedica che non potrebbe essere più azzeccata.

Gli anni della guerra, del boom economico, di Sofia Loren e Marcello Mastroianni che puntualmente sceglievano il ristorante di famiglia; grandissime soddisfazioni ma anche le dolorose perdite di chi ha la fortuna di vivere una vita in salute incredibilmente lunga: Maddalena Berardi ha ricordi nitidissimi di ogni istante della sua vita e ancora li racconta a chi comprende l’importanza di fermarsi ad ascoltare “una preziosa testimone di un secolo di storia”.