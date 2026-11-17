In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monte San Biagio, con il patrocinio della Provincia di Latina, promuove per il 25 novembre un articolato programma di sensibilizzazione e confronto pubblico dal titolo “Il rispetto è una scelta. La tua.”

L’iniziativa si sviluppa in due distinti momenti della giornata, coinvolgendo il mondo della scuola, le istituzioni civili e religiose e l'intera cittadinanza.

La mattinata: l'incontro con gli studenti

I lavori prenderanno il via alle ore 09:00 presso la Biblioteca Comunale "Dario Lo Sordo", in collaborazione con l’Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII". Dopo i saluti delle autorità civili e religiose (ore 09:30) e la presentazione dell’incontro (ore 10:00), alle ore 10:15 è previsto il momento centrale con l'intervento dei genitori di Aurora Livoli, che porteranno la propria esperienza diretta ai ragazzi. Seguirà, alle ore 10:45, il contributo tecnico della Dott.ssa Milena Marrocco, Educatrice Professionale. Dalle ore 11:15 spazio al protagonismo giovanile con la presentazione degli elaborati realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle classi terze dell’I.C. Giovanni XXIII, prima delle conclusioni fissate per le ore 12:00.

Il pomeriggio: la celebrazione e la Tavola Rotonda

Il programma proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, presso la Chiesa San Giovanni Battista, in collaborazione con le Parrocchie di Monte San Biagio. Dopo la Santa Messa delle ore 18:00, alle ore 18:45 si terranno i saluti istituzionali del Sindaco e delle autorità civili e religiose, seguiti dalla presentazione dell’incontro alle ore 19:00.

Alle ore 19:15 prenderà il via la Tavola Rotonda, un momento di approfondimento multidisciplinare che vedrà confrontarsi:

Ferdinando ed Erminia, genitori di Aurora Livoli;

S.E. Dott.ssa Vittoria Ciaramella, Prefetto della Provincia di Latina;

Dott. Igino Amicucci, Psicologo;

Don Giuseppe Marzano e Don Gianluigi Velletri.

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 20:00. Entrambi gli appuntamenti della giornata saranno moderati da Andrea Cominato.

Attraverso questo percorso condiviso tra amministrazione comunale, istituzione scolastica, Prefettura e comunità parrocchiale, il Comune di Monte San Biagio intende riaffermare il valore della prevenzione culturale e dell'educazione al rispetto come strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di violenza di genere.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.