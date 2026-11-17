Anche il Comune di Fondi ha aderito alla SERR promossa al livello internazionale per sensibilizzare la collettività sulla corretta gestione e sulla riduzione dei rifiuti.

“Progetta meglio, acquista consapevole, riduci gli sprechi” è lo slogan dell’edizione 2026 il cui tema pone l’accento sull’uso responsabile delle risorse.

In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, che si svolgerà in contemporanea in migliaia di città europee dal 21 al 29 novembre, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi ha elaborato un programma che si focalizza su aspetti diversamente importanti del tema dell’anno.

Dagli sprechi alimentari alle azioni di clean-up in un ambiente protetto, dal riuso di oggetti destinati alla discarica all’importanza di promuovere nuove piantumazioni giacché, quest’anno, la SERR parte in coincidenza con la Giornata dell’Albero che ricade il 21 novembre.

Come mi è capitato spesso di evidenziare – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – la raccolta differenziata e il riciclo devono essere considerati le fondamenta su cui costruire una nuova consapevolezza in materia di rifiuti basata sulla riduzione degli sprechi, in particolare di risorse preziose e non scontate come l’acqua e l’elettricità, sul riuso dei materiale e, in generale, sul contrasto alle politiche consumistiche dell’usa e getta cui, purtroppo, la globalizzazione ci ha abituato.