Anche il Comune di Fondi ha aderito alla SERR promossa al livello internazionale per sensibilizzare la collettività sulla corretta gestione e sulla riduzione dei rifiuti.
“Progetta meglio, acquista consapevole, riduci gli sprechi” è lo slogan dell’edizione 2026 il cui tema pone l’accento sull’uso responsabile delle risorse.
In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, che si svolgerà in contemporanea in migliaia di città europee dal 21 al 29 novembre, l’assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi ha elaborato un programma che si focalizza su aspetti diversamente importanti del tema dell’anno.
Dagli sprechi alimentari alle azioni di clean-up in un ambiente protetto, dal riuso di oggetti destinati alla discarica all’importanza di promuovere nuove piantumazioni giacché, quest’anno, la SERR parte in coincidenza con la Giornata dell’Albero che ricade il 21 novembre.
Come mi è capitato spesso di evidenziare – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – la raccolta differenziata e il riciclo devono essere considerati le fondamenta su cui costruire una nuova consapevolezza in materia di rifiuti basata sulla riduzione degli sprechi, in particolare di risorse preziose e non scontate come l’acqua e l’elettricità, sul riuso dei materiale e, in generale, sul contrasto alle politiche consumistiche dell’usa e getta cui, purtroppo, la globalizzazione ci ha abituato.
Il programma elaborato – aggiunge l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli – pone l’accento su tematiche diverse che iniziano a prendere piede ma che sono ancora di nicchia come il riuso o le politiche di contrasto agli sprechi alimentari. Una battaglia, quest’ultima, da combattere su più fronti: comprando l’indispensabile anziché enormi quantità di cibo che, troppo spesso, finiscono nell’immondizia ma anche recuperando prodotti di ottima qualità destinati al macero solo perché brutti. Sono, naturalmente, iniziative simboliche che si propongono di accrescere la consapevolezza e far riflettere tutti un po’ di più. Vogliamo inoltre ricordare con questo programma – conclude - che la tutela dell’ambiente passa anche attraverso gesti semplici e concreti: prendersi cura dei nostri spazi naturali, recuperare ciò che rischia di essere sprecato e dare una seconda vita ad oggetti che non ci servono più.
Il programma della SERR 2026 a Fondi
Sabato 21 novembre – 9:00 - “Il Lago non è una discarica” - Raddotto Canoa Club.
Raccolta di rifiuti lungo gli argini con l’utilizzo di appositi dispositivi di sicurezza. Un’azione per preservare l’equilibrio dell’ecosistema lacustre.
Sabato 21 novembre – 12:00 - Piantumazione di due alberi donati dall’Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi in un’area individuata per garantirne una crescita sicura. Un gesto simbolico per favorire la biodiversità e contribuire alla tutela del patrimonio naturale.
Giovedì 26 novembre – 9:00/13:00 – “Brutto ma buono” – Piazza Unità d’Italia
Un’azione di food recovery in cui verranno gratuitamente consegnati prodotti di eccedenza del mercato ortofrutticolo ancora commestibili ma non vendibili perché esteticamente meno belli. Lo stand per la distribuzione sarà interamente realizzato con materiali di riciclo come eco-pallet ed eco-bins.
Sabato 28 novembre – 9:00/13:00 - Non si butta, si riusa o si regala – Piazza Unità d’Italia
Un’azione di second hand, dedicata alla distribuzione gratuita di indumenti e articoli vari pensata per offrire nuova vita utile a oggetti che altrimenti finirebbero in discarica allo scopo di promuovere la cultura del riuso.