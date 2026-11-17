Con l’incontro “Diritti al centro, parole in ascolto”, che si terrà il 19 novembre, alle 9:30, presso il Palazzetto dello Sport di via Mola di Santa Maria, il Comune di Fondi celebra la Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L’evento, dedicato alle scuole secondarie di primo grado della Città di Fondi e moderato dal giornalista Antonio Di Trento, sarà un momento di approfondimento per conoscere meglio la Convenzione ONU e per riflettere su tematiche di grande attualità come bullismo e cyberbullismo, inclusione, vamping, violenze e non solo.

Interverranno il Vice Questore aggiunto Jacopo Gusmaroli, dirigente commissariato polizia di Fondi, Monica Sansoni, già Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e Igino Amicucci, psicologo e psicoterapeuta. I relatori dialogheranno con gli studenti, i quali in questi giorni stanno lavorando a progetti didattici sul tema, e risponderanno alle loro domande.

Non mancherà un saluto istituzionale da parte del sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, di Erica Stravato, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Fondi, di Sergio Di Manno, assessore ai Servizi Sociali e di Mariapalma Di Trocchio, presidente commissione Pari Opportunità e Parità di Genere nonché promotrice dell’evento.

La prevenzione sui banchi di scuola, in particolare su tematiche di grande attualità come quelle in oggetto – commenta il primo cittadino – è fondamentale ed è per questo che teniamo alta l’attenzione anche con incontri che si propongono di intavolare un dialogo con i nostri ragazzi e, allo stesso tempo, portano a riflettere e a conoscere meglio fenomeni tanto preoccupanti quanto diffusi.

Anche quest’anno, inoltre, il Comune di Fondi aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Go Blue” promossa dal Comitato italiano per l’UNICEF in accordo con ANCI in occasione del 37° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ricorre il 20 novembre. Il Castello Caetani sarà quindi illuminato di blu.

L’iniziativa è volta a ribadire l’importanza di garantire l’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla Convenzione ONU: un documento importantissimo che, pur costituendo il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, ancora oggi non trova piena applicazione.