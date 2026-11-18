Il Progetto “25Novembre” attraverso il quale "Fondi dice NO alla Violenza sulle Donne", promosso dall’Associazione “Il Quadrato Fondi – APS”, entra nel vivo. In particolar modo da Lunedì 23 a Domenica 29 Novembre, con tre appuntamenti che uniscono la sensibilizzazione sul tema, l'impegno sociale e l'arte urbana, con il coinvolgimento di Cittadini e Associazioni, Enti e Istituzioni, Scuole e realtà nazionali, media ed esperti di contrasto alla violenza di genere.

Lunedì 23 Novembre alle ore 20,30 sarà la Pizzeria "Staglio&Olio" ad ospitare l'ormai classica Cena di sostegno al Progetto. Un momento conviviale per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione della Campagna organizzata dall'Associazione che, come ogni anno, sta registrando una massiccia partecipazione. Prenderanno parte alla serata, tra gli altri, la Testimonial 2026 Emanuela Marcucci ed una rappresentanza dell'Associazione Nadyr, che da dieci anni cura lo Sportello prima ed il Centro Antiviolenza poi nel nostro territorio, garantendo difesa e assistenza alle Donne vittime di violenza.

Completata proprio in queste ore, sarà inaugurata Mercoledì 25 Novembre alle ore 9,30 in Via Sergio Galba, nel cuore del Centro Storico, l'opera muraria realizzata dagli artisti cileni Perro Blanco e Dos Almas. Un tributo dedicato alla "Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne" attraverso il volto della scrittrice Isabel Allende, per un intervento artistico di grande impatto con il quale l'Associazione promotrice e la coppia di street artist hanno voluto celebrare il fondamentale operato di Nadyr dal 2016 ad oggi. La Cerimonia inaugurale vedrà la partecipazione di diverse classi degli istituti scolastici della Città.

A chiudere il calendario di eventi proposti per la 12a Edizione del Progetto sarà un attesissimo Convegno, in programma Domenica 29 Novembre alle ore 18 nella splendida cornice della Sala Lizzani, con il Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comitato Promotore della Casa della Cultura. L'incontro, dal titolo "La doppia violenza. Riconoscere e contrastare la vittimizzazione secondaria", sarà moderato dalla Prof.ssa Tina Di Fazio.

Ha confermato la sua partecipazione Barbara Mariottini, mamma di Desirée, ragazza di Cisterna di appena sedici anni vittima di femminicidio nel 2018. Al suo fianco la Dott.ssa Arianna Gentili dell'Associazione Differenza Donna e Responsabile del Centro Antiviolenza "Appia Annia Regilla" di Roma, i giornalisti Rai Francesca Parisella e Vito Francesco Paglia, la giornalista e scrittrice Graziella Di Mambro, l'Avvocata Simona Di Vito. Antonietta Caporiccio alla voce e Sandro Sposito alla chitarra introdurranno musicalmente l'incontro. Il Presidente dell'Associazione, Alessio Loborgo, porterà un saluto.

Perché la scelta è ricaduta su questo tema specifico? Perché c’è un dolore che non fa rumore ma che ferisce due volte. È il dolore di chi subisce un’ingiustizia, di chi è vittima di un reato o di una perdita devastante e, invece di trovare ascolto e protezione, si scontra con il pregiudizio, con narrazioni distorte, con meccanismi istituzionali o sociali che finiscono per colpevolizzare chi non può più difendersi e chi è rimasto a chiedere giustizia. È la vittimizzazione secondaria. Una ferita invisibile, che abbiamo il dovere di riconoscere e fermare. Per dare voce a queste storie e per costruire insieme una cultura del rispetto e della tutela abbiamo fortemente voluto promuovere un Convegno, che giungerà a conclusione di una serie di eventi sociali e culturali con cui miriamo a coinvolgere la Comunità.