Un ricco calendario di appuntamenti di spiritualità, carità, formazione e cultura è stato programmato tra novembre e dicembre 2026 presso la Chiesa conventuale e parrocchiale di San Francesco d’Assisi di Fondi, nell’ambito delle celebrazioni in occasione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), con una particolare attenzione alla Giornata e alla Settimana Mondiale dei Poveri 2026.

Nel mese di novembre, i frati minori, unitamente all’Ordine Francescano Secolare (OFS), alle Suore Domenicane, alla Caritas parrocchiale e a numerose realtà istituzionali e artistiche — propongono un percorso che unisce la solidarietà concreta verso i più fragili, il rilancio dello Sportello di ascolto per gli adolescenti “T’Ascolto Brò – Beato Carlo Acutis” , l’inaugurazione di uno Spazio Giovani, la grande mostra collettiva d’arte contemporanea “Fratello Universo” e le celebrazioni mariane, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Regina dell’Ordine Serafico, quando sarà celebrato il giubileo dei Devoti del Santo Rosario, e quelle natalizie che seguiranno nel prossimo mese di dicembre.

Il respiro universale dell’VIII centenario:

dalla “Settimana dei Poveri” di Roma all’impegno di Fondi

L’iniziativa della comunità francescana di Fondi si inserisce e nel cammino tracciato a livello mondiale dalle Famiglie Francescane. Come espresso nella lettera indirizzata il 12 aprile 2026 alle Famiglie Francescane nazionali di tutto il mondo con il contributo del Comitato Nazionale per la Celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, l’intero anno centenario, ha visto l’impegno dei francescani nel porre al centro i poveri e ogni forma di povertà, attraverso un cammino che ha tenuto a cuore alcuni punti essenziali, quali quelli:

dell’andare verso le povertà: raggiungere tanto le povertà evidenti quanto quelle più nascoste, sensibilizzando l’opinione pubblica e le istituzioni attraverso una presenza fisica e continuativa nei luoghi in cui la marginalità abita; dell’ascoltare e far parlare i poveri: rovesciare la prospettiva abituale, non limitandosi a parlare dei poveri, ma mettendoli al centro affinché possano raccontare la propria vita, i sogni e le fatiche; questo ascolto è pensato come un patrimonio prezioso da consegnare, al termine della missione, al Governo del proprio Paese e alla Chiesa; del curare la dimensione formativa: approfondire temi quali l’incontro di Francesco con il lebbroso, l’intelligenza del cuore, il dialogo tra la presenza francescana e la città, l’analisi delle cause della povertà e la capacità di trasformare l’indignazione in speranza, anche attraverso tavoli di confronto e incontri nelle scuole; del riconoscere la preghiera come cuore della missione: radicare ogni azione concreta nella preghiera quotidiana secondo il Vangelo; del praticare la collaborazione come stile: operare insieme ad altre realtà ecclesiali e civili del territorio, coinvolgendo religiosi, secolari e ogni uomo e donna di buona volontà; di compiere un segno profetico pubblico: restituire alla Chiesa e alla società quanto raccolto dall’ascolto dei poveri.

In tale orizzonte si colloca l’invito di Papa Francesco a restare vicino ai prediletti del Signore e quello di Papa Leone XIV, che nel Messaggio per la X Giornata Mondiale dei Poveri, celebratasi il 15 novembre 2026, che ha avuto come tema: “Il Signore è il rifugio del povero”, ci ha invitato a considerare come “I poveri non sono un diversivo per la Chiesa, bensì i fratelli e le sorelle più amati, perché ognuno di loro, con la sua esistenza e anche con le parole e la sapienza di cui è portatore, provoca a toccare con mano la verità del Vangelo”.

Mese di novembre 2026:

Carità concreta, riflessione sulle povertà,

riapertura dello sportello di ascolto per adolescenti e inaugurazione

dello Spazio giovani presso i locale dell’ex convento San Francesco

A Fondi, l’impegno per i poveri e per le nuove povertà si traduce in gesti visibili di prossimità, formazione e ascolto delle nuove generazioni, articolati tra il 15 e il 28 novembre 2026.

Domenica 15 novembre: Raccolta alimentare presso il CONAD Superstore di Via Appia Supermercati della città, organizzata dai fratelli e dalle sorelle dell’Ordine Francescano Secolare

In coincidenza con la Giornata Mondiale dei Poveri 2026, domenica 15 novembre l’Ordine Francescano Secolare (OFS) di Fondi ha promosso una raccolta di generi alimentari che sarà destinata ai poveri del territorio attraverso la Caritas parrocchiale. I fratelli e le Sorelle dell’Ordine Francescano Secolare hanno contribuito a trasformare un gesto quotidiano come quello della spesa in un’occasione concreta di condivisione.

Sabato 28 novembre: La sfida delle povertà, la riapertura dello Sportello “T’Ascolto Brò” e l’inaugurazione di uno Spazio Giovani

Conferenza-testimonianza di don Francesco Contestabile : nel pomeriggio alle ore 16:30, don Francesco Contestabile, Direttore della Caritas Diocesana di Gaeta, interverrà sul tema “ «Poveri... noi»: la povertà del quotidiano" , focalizzando l’attenzione sulla sfida delle povertà nel nostro tempo con uno sguardo radicato nell’esperienza pastorale e caritativa del territorio diocesano.

Celebrazione Eucaristica alle ore 19:00.

Inaugurazione dello Spazio Giovani e riapertura ufficiale dello Sportello dii ascolto per adolescenti “T’Ascolto Brò – Beato Carlo Acutis”: Al termine della Celebrazione eucaristica, Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, inaugurerà lo Spazio Giovani e provvederà a riaprire lo Sportello di ascolto dedicato agli adolescenti. Lo Sportello di ascolto per adolescenti “T’Ascolto Brò – Beato Carlo Acutis” istituito presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Fondi, per volontà dei Frati Minori e della comunità parrocchiale, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Gaeta e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio. Si possono contattare i volontari che operano presso lo sportello tramite il numero WhatsApp 377 0854189 e all’indirizzo e-mail tascoltobro@gmail.com

Domenica 29 novembre:

Fraternità francescana e il Vernissage della mostra d’arte "Fratello Universo"

La giornata di domenica 29 novembre 2026 riveste un significato particolare per la Famiglia Francescana: ricorre in tale data l’anniversario dell’approvazione della Regola dei Frati Minori e si celebra la festa di Tutti i Santi Francescani. Il programma unisce la dimensione fraterna, l’approfondimento spirituale e l’apertura di un importante evento artistico destinato a protrarsi fino all’Epifania.

Il pranzo di fraternità e la conferenza sulla Regola

Alle ore 13.00 il Chiostro del Convento di San Francesco ospiterà un pranzo di fraternità aperto a tutti.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, si svolgerà una conferenza-testimonianza dedicata al tema “Le virtù della povertà e umiltà nella Regola di San Francesco d’Assisi”, affidata a due voci rappresentative della presenza francescana locale: Fra Salvatore Vilardi, Padre Guardiano del Convento di San Francesco di Fondi, e la Sig.ra Teresa Canale, Ministra della locale fraternità dell’Ordine Francescano Secolare (OFS).

Alle ore 19:00 seguirà la Celebrazione Eucaristica.

"Fratello Universo": collettiva d’arte contemporanea

per gli 800 anni (29 novembre 2026 – 6 gennaio 2027)

Alle ore 20:00, al termine della Celebrazione Eucaristica, con Vernissage, sarà inaugurata presso la Chiesa conventuale e parrocchiale di San Francesco d’Assisi la mostra collettiva d’arte contemporanea “Fratello Universo", ideata e curata dal professor Giuseppe Ottaiano e realizzata "da mani di artisti per gli 800 anni dalla morte di Francesco d’Assisi”.

L’esposizione resterà aperta dal 29 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

La mostra gode del Patrocinio morale del Consiglio regionale della Regione Campania e del Comitato Nazionale San Francesco 1226–2026 per la celebrazione dell’Ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, oltre al sostegno e alla collaborazione di enti territoriali e realtà culturali tra cui il Comune di Fondi , il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, il Santuario Madonna dell’Arco (progetto Campania Bellezza del Creato), Terre di Campania (il buono e il bello della nostra regione) e il media partner TerrediCampania.it (Giornale del buono e del bello ), con comunicazione curata da SEMA Agenzia di Comunicazione.

Il percorso espositivo si apre con l’opera di Maurizio Bifulco e si articola in due grandi sezioni creative:

Artisti interpreti delle Sagome di Francesco : Elio Alfano, Silvio Amato, Antonio Avello, Biagio Cerbone, Cristina Cianci, Antonio Ciraci, Anna Colmayer, Gianfranco Coppola, Alfredo Cordova, Diana D’Ambrosio, Carmine Dello Ioio, Francesco Di Meola, Mina Di Nardo, Lucio D.D.T. Art, Maria Gagliardi, Sara Iuzzino, Alessandra Maisto, Nunzio Meo, Carla Merone, Pietro Mingione, Ilaria Moscato, Enzo Palumbo, Nunzia Re, Agostino Saviano, Padre Michele Spinali, Vittorio Vanacore, Raffaella Vitiello.

Artisti interpreti dei Tau: Alberto Andolfi, Liber Art, Patrizia Amodio, Pina Candileno, Giuseppina Cusano, Lina D’Avanzo, Carmine Dello Ioio, Maria De Riggi, Filomena De Risi, Speciale Fiorentina, Giusy Iodice, Maria La Mura, Celeste Napolitano, Francesca Palumbo, Carmen Punto Arte, Luciano Romualdo, Lucia Rossi, Annamaria Ruocco, Giovanna Secondulfo, Ivana Storto, Franco Tirelli, Annamaria Vallario, Veronica Vecchione, Associazione Chiamami per Nome.

Il mese di dicembre, verso il Natale:

L’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria,

la nuova Statua di San Francesco e

la festa della Santa Famiglia di Nazareth

Nel mese di dicembre, tradizionalmente dedicato nella spiritualità francescana a San Francesco e all’Immacolata Vergine Maria, Regina dell’Ordine Serafico, gli appuntamenti proseguono con quattro tappe liturgiche e culturali di grande rilievo per la città di Fondi.