Mancano ormai poche ore all’iniziativa dedicata a uno dei simboli più amati della tradizione italiana: il Panettone.

“Decant…iamo il Panettone”, un evento enogastronomico, firmato Associazione Decant, che celebra l’eccellenza artigianale del dolce natalizio per eccellenza, abbinato ai migliori vini e distillati del Lazio.

Dopo il successo della precedente edizione dedicata alla cultura del gusto, Decant conferma la propria missione: valorizzare i prodotti del territorio attraverso esperienze culinarie e sensoriali che uniscono artigianalità, qualità e convivialità.

Durante l’evento, i visitatori potranno degustare i panettoni realizzati da: AN Grandi Lievitati Andrea Nacci, Cipollaro, Da Fausto, Francesco Rizzi PastryChef, l’Opposto, Passione Iberico-Tammetta, Pasticceria Salernitana, Punto Dolce, Rossetto e Cioccolato, Tazio e Vezza Rosa. Inoltre, due ospiti da fuori regione Italo Vezzoli e La Forneria di Massimiliano Maiorano.

Ognuno con la propria interpretazione del dolce natalizio.

I panettoni saranno accompagnati da vini e distillati proposti da: Alberto Giacobbe, Azienda Agricola Marletta Teresa, Birrificio Ciociaro, Cantina Sant’ Andrea, Castel De Paolis, De Sanctis, Deanike, Emiliano Fini, I Lori, Fabbrica di Liquori Izzi, Piana dei Castelli, Tenuta Iacoangeli, Terenzi, Strada del Vino Latina, Varani Gin, Vigneti Fontana e Vini Valle Marina.

A rendere la giornata ancora più coinvolgente sarà il momento del “Panettone Decant 2026”, un riconoscimento speciale assegnato direttamente dai voti del presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano,Claudio Gatti, dai soci di Decant, dai giornalisti e dai visitatori, decretando così il vincitore dell’edizione.

L’espositore che riceverà il maggior numero di voti si aggiudicherà un buono d’acquisto del valore di 500 €, offerto dal partner tecnico Liguori Contract s.r.l., come premio simbolico alla qualità e alla capacità di conquistare i palati del pubblico.

I banchi d’assaggio saranno aperti sabato 21 novembre, dalle ore 16.00 alle 22.00.

Con “Decant…iamo il Panettone”, Decant rinnova il suo impegno nel promuovere l’identità enogastronomica del Lazio, trasformando il panettone in un ambasciatore di eccellenza locale e convivialità natalizia. Un brindisi al gusto e alla tradizione.

L’evento è realizzato con la collaborazione dei partner GIS, Passione Iberico e Banca Popolare di Fondi e con il patrocinio del Comune di Fondi.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.associazionedecant.it e presso Futurgrafica a Fondi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i canali social di Associazione Decant (Facebook e Instagram) o scrivere a decantfondi@gmail.com.