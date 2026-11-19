La Via Appia, la celebre Regina Viarum, non è soltanto una straordinaria testimonianza della storia antica, ma un asse vitale lungo il quale si intrecciano vicende, tradizioni e identità delle comunità che attraversa.

Nasce da questa consapevolezza “LUNGO LA REGINA VIARUM: cultura e tradizioni accanto alla storia”, l’evento di teatro-concerto organizzato e promosso dall’Associazione Polifonica Pontina con il contributo della Regione Lazio (nell’ambito del Fondo per le iniziative di Promozione e Valorizzazione del Territorio – Det. G17810 del 29.12.2025 e G06491 del 13.05.2026, CUP F29I26000710002) e con il patrocinio del Comune di Monte San Biagio.

Il primo dei tre appuntamenti in calendario ideati dall’Associazione Polifonica Pontina – che proseguirà poi nelle tappe di Cisterna di Latina e Sabaudia – andrà in scena sabato 21 novembre 2026, alle ore 19:00, presso il Salone della Biblioteca comunale “Dario Lo Sordo” di Monte San Biagio, con ingresso libero.

La scelta di aprire la rassegna proprio a Monte San Biagio risponde a un preciso legame storico e geografico: il borgo è unito al capoluogo pontino dal tracciato dell’antica consolare e dalla presenza, in entrambe le località, di un Epitaffio, monumento simbolo di questa continuità storica che sarà oggetto di uno specifico approfondimento nel corso della serata.

La formula proposta dall’associazione organizzatrice è quella del teatro-concerto: l’esecuzione di canti corali e l’accompagnamento strumentale si alterneranno a letture di testi e citazioni dedicate alle personalità che, con la propria vita e le proprie opere, hanno lasciato un’impronta lungo il tratto pontino della Regina Viarum.

Il percorso narrativo e musicale toccherà pagine cruciali della storia locale ed europea:

Il Medioevo e le Crociate: Particolare rilievo sarà dato all’elezione di Papa Urbano II , avvenuta nel Conclave di Terracina il 12 marzo 1088, e al successivo Concilio di Clermont del 1095 che diede avvio alla Prima Crociata. Questo momento sarà suggellato dall’esecuzione del celebre coro “O Signore, dal tetto natìo” , tratto dall’opera I Lombardi alla Prima Crociata di Giuseppe Verdi.

L’età contemporanea e la Bonifica: Il viaggio nella memoria arriverà fino alla stagione della bonifica dell’Agro Pontino, rendendo omaggio ai suoi protagonisti, a partire da Giovanni Cena e dalle figure che hanno contribuito al riscatto sociale e culturale del territorio.

Sul palco, l’esecuzione musicale vedrà il Maestro Gianluca Biondi al pianoforte e all’organo, sotto la direzione musicale del Maestro Cristiano Accardi.