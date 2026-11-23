Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la prima edizione del Trofeo di Surfcasting “Riviera di Ulisse”, svoltasi sabato 14 novembre lungo il litorale di Sperlonga. L’evento di pesca sportiva, riconosciuto dalla F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, e organizzato dall’ASD Akheilos Fishing Team in stretta collaborazione con Sperlonga Turismo e l’Armeria Targa di Fondi, ha richiamato oltre 70 agonisti provenienti da numerosi team sportivi di tutta la regione, trasformando la spiaggia sperlongana in un vivace campo gara anche in pieno autunno.

Nonostante un meteo incerto e condizioni marine tutt’altro che semplici, gli atleti hanno dimostrato grande tecnica e spirito sportivo, dando vita a una competizione avvincente fino all'ultimo lancio. L'evento ha potuto contare sul prestigioso supporto di Maver, azienda leader del settore e main sponsor della manifestazione, che ha messo in palio numerosi premi tecnici per i partecipanti.

La classifica finale individuale

Al termine della gara, il podio individuale della prima edizione “Riviera di Ulisse” ha visto trionfare:

Paolo Del Piano (ASD Luna Rossa) – 1° classificato

Daniele Brunone (Team Blue Marlin Roma Ggianty - Hydra) – 2° classificato

Stefano Sgariglia (El Tiburon S.C.C. ASD) – 3° classificato

Le classifiche complete si possono trovare sulle pagine social dell’Asd Akheilos Fishing team.

Le dichiarazioni

Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Giuseppe Piras e Carmine Ruocco, quest’ultimo impegnato anche nel delicato ruolo di Direttore di gara:

Siamo estremamente soddisfatti per la riuscita di questa prima edizione. Nonostante il tempo atmosferico non fosse dei più agevoli e il mare presentasse condizioni impegnative, la risposta degli atleti è stata straordinaria. La cosa che ci riempie più d'orgoglio sono i tanti messaggi di gratitudine e apprezzamento che stiamo ricevendo sui social dai partecipanti: hanno elogiato un’organizzazione impeccabile sotto ogni punto di vista. In una disciplina lunga e faticosa come il surfcasting, sono i dettagli a fare la differenza, e siamo felici che sia stato particolarmente gradito anche il “giro del caffè” offerto direttamente in postazione durante le ore più intense della gara.

Anche Giuseppe Piras plaude all'iniziativa sottolineando il valore strategico della manifestazione per il flusso di visitatori fuori stagione:

Eventi come questo si inseriscono perfettamente nella nostra visione: far emergere queste manifestazioni sportive anche come leva fondamentale per la destagionalizzazione. Portare oltre settanta atleti, insieme ai loro accompagnatori, a vivere Sperlonga a metà novembre dimostra che il nostro territorio ha tutte le carte in regola per essere attrattivo dodici mesi l'anno.

Archiviato il successo del debutto, gli organizzatori sono già al lavoro per gettare le basi della seconda edizione, con l'obiettivo di far diventare l'appuntamento sulla Riviera di Ulisse una tappa fissa e imperdibile nel calendario nazionale del surfcasting.