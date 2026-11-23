È stata inaugurata, tra l’emozione e l’entusiasmo di un numerosissimo pubblico, la mostra immersiva “Dentro il Silenzio”, frutto di un’idea dell’assessore Roberta Muccitelli.

La narratrice ha preso per mano i visitatori e li ha accompagnati a esplorare lo stato d’animo di una donna vittima di violenza, non necessariamente fisica, ma anche economia o psicologica.

Hanno preso parte al vernissage, oltre al sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, anche la presidente dell’Associazione Nadyr che gestisce il Centro antiviolenza comunale Giovanna Pallotta, e la direttrice del Museo civico archeologico Città di Fondi che ha ospitato l’evento Maria Cristina Recco.

È possibile rivivere la mostra immersiva ogni giorno fino al 25 novembre alle 11:30, alle 17:30 e alle 18:30.

Un evento che va oltre il mero valore simbolico – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – in grado di immergere il pubblico in un problema di grande attualità spesso affrontato male perché non ben capito. Ritengo invece che una comprensione profonda delle emergenze sociali sia fondamentale in chiave prevenzione perché permette di imparare dalle cause e non solo dagli effetti. Questa mostra che accompagna il pubblico tra caos interiore, calma esteriore, speranza, disperazione, dolore, ma anche resilienza e fiducia fa proprio questo, immerge nella comprensione di un problema di primissima attualità, e ritengo che sia una preziosa occasione di riflessione per la cittadinanza e per tutti noi.

Intanto è sold out la cena di beneficenza “Il verso giusto è il rispetto” che si terrà il 25 novembre. Parte del ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza Comunale con la consegna simbolica di un grande assegno proprio alla presidente Giovanna Pallotta.

Procede infine a passo spedito – conclude il vicesindaco Daniela De Bonis - l'adesione al Protocollo Zeus: un modello virtuoso — in cui il Comune di Fondi riveste un ruolo pionieristico in provincia di Latina — pensato per stroncare sul nascere la recidiva nella violenza di genere attraverso percorsi mirati di formazione e rieducazione.

La sottoscrizione ufficiale del protocollo avverrà presso la Questura di Latina nell’ambito di una conferenza pubblica che verrà annunciata nei prossimi giorni.