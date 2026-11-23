Sabato 21 novembre, all’Auditorium comunale di Fondi, l’Associazione Decant ha riunito pasticceri e produttori per una giornata di degustazioni dedicata alle produzioni artigianali. I visitatori hanno assaggiato diverse interpretazioni del dolce natalizio in abbinamento con vini e distillati del Lazio.

All’assegnazione del riconoscimento hanno concorso i voti di Claudio Gatti, presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, dei soci di Decant, dei giornalisti e dei visitatori. Al vincitore è andato un buono d’acquisto da 500 euro offerto dal partner tecnico Liguori Contract s.r.l.

Ai banchi d’assaggio hanno partecipato AN Grandi Lievitati Andrea Nacci, Cipollaro, Da Fausto, Francesco Rizzi PastryChef, l’Opposto, Passione Iberico & Tammetta, Punto Dolce, Rossetto e Cioccolato, Tazio e Vezza Rosa. Da fuori regione sono arrivati Italo Vezzoli e La Forneria di Massimiliano Maiorano.

Agli abbinamenti hanno contribuito Alberto Giacobbe, Azienda Agricola Marletta Teresa, Birrificio Ciociaro, Cantina Sant’Andrea, Castel De Paolis, De Sanctis, Deanike, Emiliano Fini, I Lori, Fabbrica di Liquori Izzi, Piana dei Castelli, Tenuta Iacoangeli, Terenzi, Strada del Vino Latina, Varani Gin, Vigneti Fontana e Vini Valle Marina.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Fondi e la collaborazione di GIS, Passione Iberico e Banca Popolare di Fondi.

L’Associazione Decant dà appuntamento al pubblico il 4 dicembre a Palazzo Caetani, a Fondi, con «Brunello a Palazzo», il tradizionale evento dedicato al “principe dei vini italiani”. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali Facebook e Instagram e sul sito dell’associazione.