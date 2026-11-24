Ha preso il via con un’azione di clean-up sulle sponde del Lago di Fondi la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi.

Protagonisti della prima iniziativa dell’intenso programma, i ragazzi del Gruppo di lavoro Epas dell’I.I.S. “Gobetti – De Libero” ossia il team di docenti e studenti incaricato di attuare il programma Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo.

I ragazzi, capitanati dall’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli e dal direttore del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Ermenio Corina, hanno navigato le sponde dello specchio d’acqua recuperando rifiuti di ogni sorta.

Prezioso il supporto dei guardiaparco e dell’Asd Canoa Club Raddotto che ha riunito un gruppo di volontari dotati di imbarcazioni a remi e messo a disposizione i propri kayak.

La mattinata, organizzata in concomitanza con la Giornata dell’albero, è proseguita con la piantumazione di tre lecci.

Altri lecci e una lunga siepe, donati in questo caso dal Parco naturale regionale dei Monti Aurunci, sono stati piantati questa mattina nei tre plessi dell’I.C. Milani Salto Covini, Rodari e Gonzaga.

La mattinata, che ha visto anche la presenza del direttore dell’Area Protetta Giorgio De Marchis, si è tradotta in una giornata di festa tra poesie, canzoncine e spiegazioni naturalistiche a cura dei guardiaparco.

Il nostro obiettivo - commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l’assessore al ramo Roberta Muccitelli – è quello di promuovere un impegno trasversale e condiviso, coinvolgendo ragazzi, istituzioni e associazioni, allo scopo di diffondere in maniera capillare informazione e sensibilizzazione. Sono giornate come queste, del resto, che ci ricordano quanto sia importante prenderci cura dei luoghi che ci appartengono.

Il programma della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti prosegue in Piazza Unità d’Italia il 26 novembre con “Brutto ma buono”: un’azione di food recovery in cui verranno gratuitamente consegnati prodotti di eccedenza del mercato ortofrutticolo ancora commestibili ma non vendibili perché esteticamente meno belli. A chiudere il programma sarà, il 28 novembre, sempre in Piazza Unità d’Italia, “Non si butta, si riusa o si regala”, una mattinata dedicata alla distribuzione gratuita di indumenti e articoli vari pensata per offrire nuova vita utile a oggetti che altrimenti finirebbero in discarica.