Prosegue il percorso organizzativo di Futuro Nazionale sul territorio pontino, con una nuova articolazione degli incarichi e l'avvio di una fase di consolidamento della presenza del movimento nei Comuni della provincia. Le nomine riguardano Davide Parisella, individuato come responsabile provinciale per il Sud Pontino, e Yashmir Cipolla, alla quale Ã¨ stata affidata la responsabilitÃ del coordinamento politico in quel di Fondi per la fase costituente.

La riorganizzazione si accompagna alla conferma dell'impegno politico di Franco Cardinale, figura che ha seguito il progetto di Futuro Nazionale fin dalle prime fasi e che ha affiancato il generale Roberto Vannacci sin dall'avvio del suo percorso politico. Cardinale ha ribadito la volontÃ di continuare a dare il proprio contributo alla causa sostenendo la riorganizzazione.

Particolare rilievo assume la nomina di Davide Parisella, giovane imprenditore che si affaccia per la prima volta al mondo politico. A lui Ã¨ stato affidato un incarico di responsabilitÃ per il coordinamento del Sud della provincia di Latina. In forza del mandato conferito dal Coordinamento nazionale, Parisella entra inoltre a far parte dell'Esecutivo provinciale di Futuro Nazionale. Si tratta di un riconoscimento del percorso e delle competenze del nuovo responsabile, chiamato a contribuire al radicamento del movimento in un'area strategica del territorio provinciale, curando i rapporti con le realtÃ locali e favorendo la costruzione di una rete organizzativa stabile. Un incarico che affida a una nuova generazione di amministratori e rappresentanti territoriali un ruolo centrale nella crescita del progetto politico.

A Fondi, la responsabilitÃ cittadina Ã¨ stata affidata a Yashmir Cipolla, che diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di coordinatrice locale di Futuro Nazionale. Anche in questo caso la nomina, formalizzata nell'ambito della fase costituente e sulla base del mandato del Coordinamento nazionale, punta a rafforzare la presenza del movimento sul territorio e a promuovere una partecipazione sempre piÃ¹ ampia alla sua organizzazione.

Nelle prossime settimane sarÃ convocato un primo incontro organizzativo, accompagnato da una conferenza stampa alla presenza del segretario provinciale Alessandro Fanti e del segretario regionale Marco Pomarici, per illustrare le linee di lavoro e i prossimi passaggi del percorso di radicamento di Futuro Nazionale nella provincia di Latina.