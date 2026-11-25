Prosegue il progetto di riqualificazione del mercato coperto di via Gioberti. Dopo lâ€™affidamento in gestione di un chiosco bar, lâ€™apertura di un hub sociale, lâ€™attivazione di un punto CAA e gli ultimi lavori effettuati, il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale ha firmato unâ€™ordinanza per autorizzare in via sperimentale lâ€™apertura pomeridiana della struttura.

Il martedÃ¬ e il venerdÃ¬ il mercato coperto sarÃ quindi operativo fino alle 18:30.

Si tratta di una richiesta pervenuta dagli operatori â€“ commenta lâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato â€“ che abbiamo accolto con grande entusiasmo. Abbiamo inteso questo input come lâ€™indice di un gran fermento allâ€™interno dellâ€™area mercatale che abbiamo voluto sostenere e incoraggiare. Si tratta di un provvedimento sperimentale che, qualora dovesse rivelarsi efficace, potremmo rendere strutturale con un atto ad hoc.