Prosegue il progetto di riqualificazione del mercato coperto di via Gioberti. Dopo lâ€™affidamento in gestione di un chiosco bar, lâ€™apertura di un hub sociale, lâ€™attivazione di un punto CAA e gli ultimi lavori effettuati, il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale ha firmato unâ€™ordinanza per autorizzare in via sperimentale lâ€™apertura pomeridiana della struttura.
Il martedÃ¬ e il venerdÃ¬ il mercato coperto sarÃ quindi operativo fino alle 18:30.
Si tratta di una richiesta pervenuta dagli operatori â€“ commenta lâ€™assessore alle AttivitÃ Produttive Stefania Stravato â€“ che abbiamo accolto con grande entusiasmo. Abbiamo inteso questo input come lâ€™indice di un gran fermento allâ€™interno dellâ€™area mercatale che abbiamo voluto sostenere e incoraggiare. Si tratta di un provvedimento sperimentale che, qualora dovesse rivelarsi efficace, potremmo rendere strutturale con un atto ad hoc.
Lâ€™apertura pomeridiana del mercato coperto â€“ conclude il primo cittadino â€“ potrebbe essere utile per gli acquisti in vista delle festivitÃ , per qualche regalo solidale presso lâ€™hub o pensierino gastronomico nei numerosi banchi presenti. Si tratta inoltre di un ulteriore passo per dare al mercato coperto quella vocazione turistica, in linea con le piÃ¹ famose strutture europee, che abbiamo immaginato qualche anno fa e che stiamo pian piano costruendo.
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