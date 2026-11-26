In oltre 200 hanno risposto all’appello dell’Associazione Il Quadrato Fondi e stamattina, in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza sulle Donne", nonostante la pioggia, hanno partecipato all'inaugurazione dell'opera di arte urbana realizzata da Perro Blanco e Arlette in via Sergio Galba per la 12a Edizione del Progetto “25Novembre”, nato del 2014.

"Fuerza Colectiva", il titolo del loro intervento, “per evidenziare l'importanza dello sguardo delle Donne e il loro bisogno di essere ascoltate”. Come spiegato dalla giornalista Francisca Gutierrez che ha letto un testo con cui gli artisti cileni hanno voluto salutare la Cerimonia.

Il ritratto della scrittrice Isabel Allende, accompagnato dalla spirale verde come omaggio al Centro Antiviolenza curato dall’Associazione Nadyr e al suo prezioso lavoro, che racconta anche il colore della naturalezza rappresentando la vita e l’importanza del supporto, e il viola delle farfalle, in ricordo della giovane Desireé, la cui storia, così tragica e dolorosa, vogliamo rimanga impressa nella memoria collettiva. La frase “Las mujeres solas son muy vulnerables, las mujeres juntas son invencibles”, una citazione cara alle Allende, chiude il cerchio. Questi gli elementi caratteristici dell'opera regalata alla Città di Fondi, la dodicesima opera di street art dedicata al tema.

Ringraziamo tutte le Scuole che hanno preso parte all'evento, Sonia Mansillo per aver aperto e chiuso la Cerimonia con la sua splendida voce, Cristina Gattamorta e Vincenzo Bucci in rappresentanza della Casa della Cultura, Federica Sanguigni per il tributo alla Allende, Eva Cima e Sabrina Bevilacqua dell’I.T.I.S. "A. Pacinotti" per l'accorato appello lanciato ai giovani, Katia Iannone e Giuseppe Picano per la disponibilità della parete prescelta, e Giovanna Pallotta, Presidente di Nadyr, che ha raccontato il decennale operato dell'Associazione e ha ricevuto dalle mani del Presidente dell’Associazione Il Quadrato Fondi, Alessio Loborgo, un contributo che mira a sostenere concretamente l'attività di quello che è il vero punto di riferimento del territorio a difesa delle Donne.

L’Edizione 2026 del Progetto, dopo il sold out della Cena di autofinanziamento tenutasi Lunedì scorso presso il Ristorante Pizzeria “Staglio&Olio” e la grandissima partecipazione alla Cerimonia di questa mattina, si concluderà Domenica 29 Novembre alle ore 18 nella splendida cornice della Sala Lizzani, con il Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con un Convegno molto atteso.

L’incontro dal titolo “La doppia violenza. Riconoscere e contrastare la vittimizzazione secondaria”, nel ricordo di Desirée Mariottini, vedrà la partecipazione di sua madre Barbara e sarà moderato dalla Prof.ssa Tina Di Fazio. Al suo fianco Graziella Di Mambro, Giornalista e scrittrice, Arianna Gentili, dell'Associazione Differenza Donna e Responsabile del Centro Antiviolenza "Annia Appia Regilla" gestito in stretta collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin, l'Avvocata Simona Di Vito, la Giornalista Rai e conduttrice televisiva e radiofonica Francesca Parisella ed il Giornalista Rai e inviato de "La Vita in Diretta" Vito Francesco Paglia. Antonietta Caporiccio alla voce e Sandro Sposito alla chitarra introdurranno musicalmente l’appuntamento.