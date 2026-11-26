Mentre le più alte cariche dello Stato sono impegnate in spericolati esercizi argomentativi intesi a fiaccare l’antifascismo e a considerare la Costituzione un ordinamento nazionale che, vale “fino a un certo punto”, e mentre le grandi potenze si spartiscono il mondo nella logica della pura forza economica e militare, in tutta Italia la nostra Associazione si prepara a celebrare il 18° Congresso nazionale ANPI nella Primavera 2027.

Un appuntamento decisivo che investe 14.000 sezioni locali e provinciali in tutto il Paese e coinvolge oltre 160.000 cittadini italiani iscritti all’Associazione.

In un tempo di guerre, di profonde disuguaglianze, di riarmo generalizzato, di evidenti scivolamenti (anche in Italia) verso soluzioni politiche autoritarie e razziali, l’Anpi vuole, ancora con più forza e convincimento, continuare ad essere un “presidio di coscienza civile, un luogo di partecipazione, un riferimento morale per il Paese” a partire dalla difesa della Costituzione che per noi significa, più semplicemente, applicarla in tutti i suoi 139 articoli! E senza dimenticare la XII disposizione transitoria e finale: “E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.

L’Anpi non ha il vezzo di pensarsi decisivo, ma ha memoria. Essendo custode di valori consolidati e nati 80 anni fa dalla lotta armata antifascista, sa dove può portarci un mondo abitato da diffusi regimi autoritari che impongono la guerra come risoluzione delle controversie internazionali. Lo abbiamo vissuto tragicamente nella prima metà del Novecento. Avviene ancora oggi in questo martoriato pianeta e purtroppo, in diverse aree, ancora nelle forme disumane del genocidio.

Le 13 sezioni della Provincia di Latina intraprendono dunque, in questi mesi che ci separano dal Congresso nazionale, un lavoro di riorganizzazione e dialogo costruttivo con i cittadini e le cittadine, le Associazioni, le Organizzazioni politiche e sindacali. E aspettano anche i giovani nelle nostre sezioni, quei giovani che da mesi inondano le vie e le piazze d’Italia e d’Europa con i loro slogans: “Lottiamo per il nostro futuro, non per le vostre guerre”, “Siamo tutti antifascisti”, in italiano, a Parigi. Serve infatti una grande alleanza, anche oltre i nostri confini, per evitare il riarmo generalizzato delle singole nazioni, per la sconfitta delle forze sovraniste, per il superamento della paralisi dell’ONU, per la rifondazione della federazione europea nello spirito di Ventotene.

Al centro delle nostre riflessioni sarà il ricco, appassionato e ben articolato Documento congressuale elaborato dal Comitato nazionale e che faremo conoscere.

“La prima grande sfida che siamo chiamati ad affrontare è quella della Pace. In un mondo attraversato da conflitti, segnato dalla corsa al riarmo, dalla minaccia nucleare, dalla crisi degli organismi internazionali e dal ritorno delle logiche di potenza, la Pace….è il cuore della cultura costituzionale nata dalla Resistenza.” Documento nazionale”

E segnali positivi appaiono nel mondo, a volte inaspettati, ma chiari e incoraggianti. Ce la faremo! “Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire e in questo chiaroscuro nascono i mostri” scriveva A. Gramsci nei “Quaderni del carcere”, con lo sguardo lungo dello storico attento alle crisi e alle dinamiche del potere.

Il calendario dei Congressi di sezione: Formia 29 novembre, Gaeta 5 dicembre, Minturno 6 dicembre, Pontinia 13 dicembre, Sezze 18 dicembre, Fondi 19 dicembre, Terracina 20 dicembre, Priverno 8 gennaio, Latina 10 gennaio, Roccagorga 15 gennaio, Cisterna 16 gennaio, Aprilia 17 gennaio, sezione Cgil 23 gennaio, Congresso Provinciale 20 febbraio.