Ritorna lâ€™appuntamento atteso dagli amanti del buon vino: Brunello a Palazzo, lâ€™evento firmato Associazione Decant che dal 2015 porta a Fondi il prestigioso Brunello di Montalcino, esaltandolo con le eccellenze gastronomiche del territorio pontino.

VenerdÃ¬ 4 dicembre, le splendide sale di Palazzo Caetani, nel cuore del centro storico, si trasformeranno in un vero e proprio percorso sensoriale dove protagonisti saranno le moltissime cantine produttrici di Brunello e le migliori specialitÃ del nostro territorio.

Gli ospiti potranno degustare calici di Brunello selezionati e abbinarli a piatti creati per lâ€™occasione da chef e maestri della gastronomia locale.

La serata si aprirÃ con una Masterclass gratuita, Brunello a Palazzoâ€¦10 anni.

Lâ€™evento Ã¨ organizzato dallâ€™Associazione Decant, in collaborazione con EnoClub Siena, con il patrocinio del Comune di Fondi.

I banchi dâ€™assaggio saranno aperti al pubblico venerdÃ¬ 4 dicembre, dalle 19.30 alle 23.30.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.associazionedecant.it.