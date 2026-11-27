Con “Winter Vibes”, tra presepi, concerti, luminarie e tanti eventi, il calore del Natale torna a Fondi. Si parte oggi venerdì 27 novembre con la tradizionale accensione dell’albero in Piazza IV Novembre alla presenza di 361 studenti degli istituti comprensivi della città la cui performance canora, diretta dal Maestro Gianni Mastromanno, è da anni ormai uno dei momenti più emozionanti dell’anno.

Non mancheranno, naturalmente, le dirigenti di tutti gli istituti che, come da tradizione, coglieranno l’occasione per fare un saluto ai ragazzi, ai docenti che dedicano grande impegno ad un progetto ormai fortemente sentito in tutte le scuole e ai genitori presenti tra il pubblico.

Diretti dalla ex docente e coordinatrice del progetto sin dai suoi albori Michelina Carnevale, i ragazzi daranno vita ad uno spettacolo intitolato “Luce per la pace”.

Presenterà uno dei pomeriggi più attesi dell’anno, il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.

In concomitanza con l’accensione delle luminarie, aprirà ufficialmente anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza De Gasperi che resterà attiva fino al 10 gennaio.

I tradizionali presepi artistici realizzati dal Maestro Marcello Cassoni e visitabili presso il Chiostro di San Domenico grazie al patrocinio del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, verranno invece inaugurati venerdì 4 dicembre alle 17:00 con un evento ad hoc.

Saranno presenti, come ogni anno, allo scopo di fornire supporto in un momento di grande affluenza di persone, i Falchi di Pronto Intervento, il locale comitato della Croce Rossa Italiana e gli agenti della Polizia Locale.

Il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

Ricco il cartellone degli appuntamenti realizzato in collaborazione con le numerose associazioni che hanno risposto al bando con proposte di alto spessore artistico e culturale.

I tre eventi di punta saranno a cura del Comune di Fondi: oltre al Capodanno in Piazza organizzato come lo scorso anno in Piazza Matteotti in collaborazione con ATCL, l’amministrazione ha infatti deciso di proporre anche tre giornate dedicate ai bambini, due prima di Natale e una il giorno dell'Epifania.

Tra le novità dell’anno – commenta il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale – l’inserimento del programma di alcuni spettacoli prettamente natalizi che si terranno al Teatro Città di Fondi “Nino Canale”. Parliamo di eventi molto sentiti dal pubblico che, peraltro, avranno il vantaggio di svolgersi in uno spazio chiuso e non soggetto ad eventuali serate di maltempo. Già in fase di prevendita stanno riscuotendo un buon successo ad un interessante indotto turistico. Poi, dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Capodanno in Piazza con una serata tutta da vivere e, infine, abbiamo pensato ai più piccoli i quali, peraltro, potranno scegliere anche tra numerose proposte interessanti a cura delle associazioni.

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le realtà che hanno risposto al bando e hanno contribuito a creare un’autentica atmosfera natalizia. Dal punto di vista commerciale, invece, il Natale partirà sabato 5 dicembre con il recupero della Fiera di Sant’Onorato e proseguirà con due giornate di mercato domenicale ad orario prolungato il 13 e il 20 dicembre. Novità anche al mercato coperto che, in via sperimentale, sarà aperto il martedì e il venerdì pomeriggio. Non mancheranno, naturalmente, i tradizionali mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato ai piedi del Castello.