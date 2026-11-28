Sarà presentato lunedì prossimo 30 novembre alle ore 19,00 da Guido Ingrao e Marrigo Rosato il ciclo di conferenze, incontri e testimonianze che si intendono realizzare e raccogliere per approfondire il pensiero e l’elaborazione culturale di Pietro Ingrao raccolte nel titolo VOLEVA LA LUNA, parafrasando il titolo della sua biografia pubblicata con grande fortuna nel 2006 e data nuovamente alle stampe da Einaudi nel 2025.

Ad un anno dalla inaugurazione a Lenola, in località Passignano, ed avendo stretto importanti collaborazioni con il CRS – Fondazione Pietro Ingrao, ARTICOLO 21ed altre Associazioni, il Polo Multimediale si propone come punto di riferimento dei tanti che intendono conoscere o ampliare lo studio delle opere di uno dei protagonisti della politica e delle Istituzioni nel ‘900 con lo sguardo rivolto al futuro.

Questo grazie all’amplia documentazione raccolta nel Polo Multimediale: circa 1.500 tra discorsi di Ingrao, video di conferenze, audio di comizi ed assemblee, articoli, foto, ed atti vari che sono disponibili per la lettura e la consultazione e che sono in corso di digitalizzazione per essere pubblicati sul sito www.pietroingrao.eu.

VOLEVA LA LUNA è una iniziativa di ampio raggio per conoscere a tutto tondo la figura di Pietro Ingrao: intellettuali, politici, giornalisti, dirigenti del PCI di grande prestigio, o semplici cittadini, ci aiuteranno a capire le sue posizioni, le sue proposte politiche su vari campi (dall’economia alle riforme istituzionali ad altri argomenti) e le sue elaborazioni culturali che hanno investito il cinema e la poesia.

Tutti hanno avuto rapporti, a vario titolo, con Pietro Ingrao nel suo costante impegno per la crescita e lo sviluppo civile del nostro paese.

Alleghiamo la brochure con i titoli delle conferenze ed il ciclo di “testimonianze dal territorio”, che vedrà protagonisti persone che hanno accompagnato Pietro Ingrao nella sua attività in Provincia di Latina e che hanno intrecciato con lui importanti esperienze che hanno segnato la nostra comunità.

Desideriamo ringraziare quanti, anche semplici cittadini, che si sono resi disponibili a realizzare questo lungo viaggio che ci permetterà anche di apprezzare lati umani di Pietro Ingrao, la sua sensibilità, che lo hanno fatto amare anche a persone che non erano comuniste e che pure si sono avvicinate a lui - senza alcun tornaconto - ma mosse solo per il suo modo di intendere la politica e di rapportarsi alle persone con semplicità ed umiltà.

La presentazione di VOLEVA LA LUNA potrà essere seguita dalla pagina facebook del Polo Multimediale con inizio alle ore 19,00.