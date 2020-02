Opere pubbliche, coronavirus, Pua e decadenza di De Meo dalla carica di sindaco: il resoconto completo del Consiglio

La seduta del Consiglio comunale di Giovedì 27 Febbraio u.s. ha visto, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’intervento del Sindaco Salvatore De Meo, il quale ha illustrato i punti salienti dell’Ordinanza n. Z00002 del 26 Febbraio 2020 a firma del Presidente della Regione Lazio avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.

Il primo cittadino ha poi precisato:

«Nel corso della riunione svoltasi in Prefettura nei giorni scorsi, ai Sindaci è stato rivolto l’invito a rassicurare le nostre comunità e, soprattutto, a prevenire ogni forma di psicosi e a contenere le cosiddette fake news, che purtroppo hanno alimentato allarmismo e che saranno segnalate al Prefetto. Invito tutti i cittadini ad avere un grande senso di responsabilità e ad informarsi soltanto sui siti ufficiali del Comune, della Prefettura, della Asl e della Regione Lazio».

Piano di Utilizzo Aziendale e Regolamento edilizio

In seguito l’Assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi ha introdotto il punto all’odg riguardante il P.U.A. - Piano di Utilizzo Aziendale della Soc. Coop. Salto di Fondi, poi approvato con 21 voti favorevoli – quelli della maggioranza e di Bruno Sepe –, il voto contrario di Luigi Parisella e l’astensione di Mario Fiorillo e Maria Civita Paparello.

Sempre l’Assessore Spagnardi ha introdotto il punto relativo all’approvazione definitiva del Regolamento Edilizio ai sensi degli articoli 53 bis e 70 e 71 della Legge Regionale del 22 Dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul Governo del territorio, in attuazione delle disposizioni della D.G.R. n. 243 del 19 Maggio 2017”.

Il punto è stato approvato all’unanimità.

Demanio Marittimo

La Presidente della Commissione Demanio Sandra Cima ha successivamente relazionato sul punto concernente l’approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo, riguardanti il “Rilascio di autorizzazioni temporanee” sul demanio e la “Destagionalizzazione”.

Leggi gli interventi di maggioranza e opposizione su erosione e destagionalizzazione.

Alla fine del dibattito il punto è stato approvato all’unanimità.

Programma triennale delle opere pubbliche

Il successivo punto, inerente l’esame e l’approvazione dell’integrazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche per quanto riguarda l’inserimento del progetto esecutivo inerente il recupero e la messa in sicurezza della scuola Garibaldi-Purificato per un importo totale di 538 mila Euro, è stato illustrato dal Presidente della Commissione LL.PP. Antonio Ciccarelli.

Il punto è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e di Luigi Parisella e l’astensione di Paparello, Fiorillo Sepe e Trani, così motivata da Fiorillo: «Siamo favorevoli all’intervento ma poiché contrari all’assetto generale del Programma triennale delle Opere Pubbliche preferiamo astenerci».

Bilancio di previsione 2020-2022

Approvazione unanime si è invece avuta per la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022: «Una variazione tecnica – ha spiegato l’Assessore al Bilancio Daniela De Bonis – necessaria a seguito dell’aggiornamento del Piano triennale OO.PP. riferito all’intervento che riguarderà la scuola Garibaldi-Purificato e alle spese relative al referendum elettorale del Marzo prossimo».

Contrasto alla diffusione della cimice asiatica: il Consiglio sostiene la causa di Coldiretti

L’Assise ha successivamente approvato all’unanimità anche il nuovo punto inserito all’odg, che impegna a dare ampio risalto all’iniziativa della Coldiretti finalizzata alla sensibilizzazione delle istituzioni al fine di un tempestivo piano di azione per contrastare la diffusione della cimice asiatica e per sostenere la ripresa produttiva delle imprese agricole danneggiate per effetto della diffusione di tale parassita.

Illuminazione pubblica: l'interrogazione di Bruno Fiore (M5S)

In seguito Bruno Sepe ha interrogato il sindaco riguardo al guasto dell’illuminazione pubblica che da alcuni giorni interessa le vie Sassari, Madonna delle Grazie, Piemonte e Diversivo Acquachiara, il cui grado di pericolosità è elevato essendo molto trafficate, chiedendo pertanto di voler sollecitare chi di competenza per un pronto ripristino.

De Meo ha preso atto dell’interrogazione, poi precisando che risultano pervenute anche altre segnalazioni in merito e informando che la ditta dell’accordo quadro è stata già interessata del caso e che inoltre il personale del Comune ha già attuato le prime verifiche.

Presa d’atto della dichiarazione di opzione di membro del Parlamento Europeo da parte di Salvatore De Meo e decadenza da sindaco

L’ultimo punto all’odg è stata la presa d’atto della dichiarazione di opzione di membro del Parlamento Europeo da parte di Salvatore De Meo e la sua decadenza dalla carica di Sindaco.

Dopo un lungo discorso Salvatore De Meo ha consegnato la fascia da sindaco a Beniamino Maschietto.