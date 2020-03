"Il mondo che vorrei 4.0": venerdì cena di beneficenza con la Quizàs Acoustic band

Il coro Cantate Domino invita la città a partecipare alla cena di beneficenza per il Mondo che vorrei 4.0, venerdì 06 Marzo 2020 ore 20:30 presso il Martino Club, con la partecipazione musicale della Quizàs Acoustic band.

Il ricavato sarà devoluto al “Progetto benessere” per il Pronto Soccorso del nostro presidio ospedaliero San Giovanni di Dio di Fondi

Per info e prenotazione contattare il 3201405491.



Il progetto che vuole superare le numerose prese di posizioni personali e/o politiche sulla sanità locale, che mira a raggiungere un obiettivo concreto, utile, oltreché innovativo. Non si ha la supponenza di risolvere tutti i problemi, ma solo di migliorare un aspetto della nostra salute.

L’ambiente esterno influenza gli esseri umani. La luce, i colori, la musica, influenzano la nostra psiche, e quindi il nostro corpo. La psicosomatica è scienza da decenni ormai, e centinaia di studi scientifici ne comprovano l’efficacia in tanti contesti, soprattutto nei luoghi di sofferenza può portare un grande conforto e beneficio. Se questo progetto andasse in porto saremmo l’unico ospedale della provincia, ed esempio per gli altri nosocomi. È un progetto che unisce ( e non allontana) l’associazionismo locale ed i concittadini, gli Enti pubblici e privati e tutti coloro che pensano ancora che un piccolo gesto di solidarietà valga più di mille parole.

Il progetto Quizas Acoustic Band nasce dalla voglia di regalare emozioni ad appassionati ed amanti della buona musica. Il repertorio proposto spazia dai classici della Musica Popolare del Sud America, passando per brani Swing fino ad arrivare alla musica d’Autore Italiana con omaggi alla canzone partenopea, il tutto condito da sonorità acustiche intime e frizzanti nello stesso tempo.

Quintetto raffinato, la Quizas Acoustic Band regala al pubblico melodie affascinanti e piacevolissime atmosfere, interpretando brani di grandi artisti come Sergio Caputo, Renato Carosone, Paolo Conte, Fiorella Mannoia, Fabrizio De Andrè, Pino Daniele, Lucio Battisti, Fabio Concato, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, eseguiti con gusto ed elegante maestria.