Crack, hashish e cocaina: denunciato un uomo di 54 anni di Fondi

Il 03 marzo 2020, in Fondi (Lt), i carabinieri dell’arma del luogo deferivano all’a.g. in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 54 enne del posto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In particolare, durante specifica attività anti droga, il predetto è stato trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di grammi 0,5 di crack, grammi 0,3 di cocaina, grammi 1,5 di hashish, quattro bilancini di precisione e vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.