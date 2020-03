Arcidiocesi di Gaeta: sospese tutte le attività fino al 15 marzo

A seguito delle ultime determinazioni del Governo italiano per far fronte all’emergenza legata al Coronavirus, su mandato dell’Arcivescovo, si stabilisce che da oggi fino al 15 marzo sono annullate tutte le iniziative di carattere diocesano; il catechismo e altre attività legate soprattutto ai ragazzi sono sospese.

Si ribadiscono le attenzioni già precedentemente comunicate, cioè: svuotare le acquasantiere, distribuire la comunione sulla mano, sospendere il segno di pace, attenzioni che precedentemente erano suggerimenti, ora diventano obbligatorie.

Non sono sospese le celebrazioni liturgiche parrocchiali, in caso di problematicità consultare l’Ordinario. Certamente tutto ciò rappresenta un sacrificio, ma nessuno può sottrarsi al senso di responsabilità cui si è chiamati in questo momento.