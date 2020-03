Coronavirus a Fondi: la città si blocca fino a data da destinarsi

ll vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che, come da DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EMANATO IN DATA ODIERNA, DOMENICA 8 MARZO 2020, sull’intero territorio nazionale e pertanto anche a Fondi sono attuate MISURE FINALIZZATE AL CONTRASTO E AL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 (cfr. Art. 2 del suddetto decreto).

SI EVIDENZIA IN PARTICOLARE CHE:



- sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

- è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- per lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar sussiste l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

- è fortemente raccomandato presso gli altri esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

- sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

- sussiste il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

RESTANO SOSPESI FINO AL 15 MARZO 2020 I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA (cfr. articolo DLgs. 13 Aprile 2017, n. 65) E LE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, nonché i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche già programmate. E’ demandata ai dirigenti scolastici l’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di modalità di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Si raccomanda a chiunque avverta SINTOMI SOSPETTI di non recarsi ai Pronto Soccorso, ma di CONTATTARE TELEFONICAMENTE il proprio medico di famiglia oppure i numeri nazionali 112 e 1500 o il numero verde regionale 800118800.

RESTANO DA SEGUIRE CON ATTENZIONE TUTTE LE PRESCRIZIONI E LE NORME DI COMPORTAMENTO di cui all’Allegato 1 del predetto decreto (misure igienico-sanitarie):

a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) Evitare abbracci e strette di mano;

d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri , in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.