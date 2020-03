Fratelli d’Italia Sperlonga: “La pandemia non ci fermerà, siamo a disposizione dei cittadini”

Siamo alle prese con una delle più gravi contingenze dal dopoguerra ad oggi. La situazione di emergenza sanitaria, che non cessa di preoccupare, si è già irrimediabilmente riflessa su tutti i comparti economici. Per noi di Sperlonga, che viviamo di Turismo e di Agricoltura, la paura è fortissima. Ciò che più spaventa è che non si riescono, perché non si possono, dare previsioni di durata. Per la prima volta non possiamo intravedere orizzonti e per chi fa politica in maniera seria e appassionata è frustrante non poter dare indicazioni precise su ciò che sarà. Ho visto imprenditori in questi giorni soffrire, agricoltori impauriti, uomini e donne che temono domani di non poter “tenere botta”. Ecco noi vi diciamo che terremo botta assieme, qualunque cosa accada. Non sappiamo quanto durerà, ma sappiamo che finirà e se ci atterremo alle prescrizioni finirà prima del previsto.

Poi verrà il momento di ricostruire il tessuto economico di Sperlonga e come fare noi già lo immaginiamo, ma lo disegneremo assieme, confrontandoci e progettando il nostro futuro. Tutte le iniziative politiche pubbliche che avevamo previsto e organizzato ora sono sospese, ma sui temi di cui avremmo voluto parlare in mezzo alla gente, per le strade, nelle aziende continueremo a parlare in questi giorni folli e inaspettati con tutti i mezzi che possediamo e non ci fermeremo, ma seguiteremo a dare risposte. Gli SPERLONGANI sono coriacei ed hanno saputo dimostrare sempre una grandissima caparbietà. Fratelli d’Italia c’è ed è al servizio della cittadinanza, esiste una mail, il Messenger della pagina e soprattutto il mio numero personale che in molti avete ed al quale non smetterò mai di rispondere, vi daremo tutte le informazioni tecniche ed istituzionali che ci vengono costantemente e meticolosamente fornite dal partito centrale.

Stringiamoci tutti in un abbraccio virtuale e presto torneremo a farlo per strada, sulla spiaggia e tra le bellezze incommensurabili del nostro meraviglioso paese.