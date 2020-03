"Alla tua spesa ci pensiamo noi": al via l'iniziativa di Comune e Confcommercio

L’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Fondi, in collaborazione con Confcommercio Fondi e Consorzio Fondi Più, ha attivato la campagna di supporto “ALLA TUA SPESA CI PENSIAMO NOI” finalizzata alla creazione di una rete commerciale capace di sostenere la parte di popolazione ad oggi più colpita dall’emergenza Covid-19: gli over 65.

Il progetto mira alla predisposizione di un servizio di consegna della spesa a domicilio, in particolare di beni di prima necessità e farmaci da banco, per evitare l’isolamento di chi non ha una rete familiare di sostegno.