Emergenza Covid-19: i nuovi orari del Comune servizio per servizio

Si riportano di seguito le informazioni relative ai nuovi giorni e orari di ricevimento degli Uffici comunali, conseguenti all’emergenza da Covid-19:

- TUTTI I SERVIZI ATTIVI riceveranno una persona alla volta e gli utenti in attesa dovranno sostare nell’atrio rispettando la distanza di almeno un metro tra di loro.

- DEMOANAGRAFICO : l’accesso al pubblico è consentito solamente allo sportello anagrafico di Front Office, per il rilascio di certificazioni anagrafiche, di Stato civile e dei documenti d’identità. Lo sportello osserverà i seguenti orari al pubblico, con accesso limitato agli spazi antistanti: Lunedì-Mercoledì-Venerdì ore 9.00-13.00; Martedì e Giovedì ore 15.00-18.00. Per richieste di residenza, cambio abitazione e qualsiasi altro tipo di variazione anagrafica, tutta la documentazione è reperibile sul sito del Comune di Fondi e deve essere obbligatoriamente trasmessa via mail.

- POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE - UFFICIO DI PIANO - TRASPORTO PUBBLICO : l’accesso al pubblico è consentito solamente allo sportello anagrafico di Front Office Martedì ore 15.30-17.30; Mercoledì ore 10.30-13.00; Giovedì ore 10.30-13.00. Inoltre, per il Segretariato sociale e il servizio sociale professionale si riceve previo appuntamento telefonico o, per i casi di emergenza, facendo segnalare la presenza presso la Casa comunale agli Uffici tramite la portineria.

- URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI : l’accesso al pubblico nei giorni di apertura è possibile solo dietro appuntamento e per problematiche per le quali è necessario l’accesso presso la struttura pubblica. Per l’appuntamento si indicano i seguenti recapiti telefonici: P.D.C. - P.R.G. e Varianti: 0771.507256; Paesaggistico - CILA - CIL: 0771.507261; SCIA: 0771.507274; C.D.U. - S.C.A.: 0771.507247; Ordinanze pericolanti - Usi Civici: 0771.507250; Condono Edilizio - Tipi Mappali: 0771.507251; Demanio - Pratiche SUAP: 0771.507253. Per informazioni per le quali è invece possibile evitare di accedere presso gli Uffici, gli utenti sono invitati ad utilizzare i mezzi informatici e i suddetti numeri di telefono, nonché la email urbanisticafondi@gmail.com e la PEC suefondi@pecaziendale.it .

- TRIBUTI: l’accesso al pubblico è consentito solamente allo sportello anagrafico di Front Office Martedì e Venerdì ore 10.30-13.00, Giovedì ore 15.30-17.30. Per informazioni e appuntamenti tramite contatti telefonici i recapiti sono indicati sul sito del Comune.

- AMBIENTE: l’accesso al pubblico è consentito solamente allo sportello anagrafico di Front Office Martedì e Venerdì ore 10.30-13.00; Giovedì 15.30-17.30 solo per il deposito di documentazione, altrimenti trasmissibile via PEC all’indirizzo ambiente.comunedifondi@pecaziendale.it . Per informazioni e appuntamenti: tel. 0771.507434.

- Ufficio UMA: fino al 13 Marzo 2020, Mercoledì - Venerdì ore 9.30-12-30; dal 18 Marzo 2020, Mercoledì - Venerdì ore 9.30-12-30; Giovedì ore 15.30-17.30.

- altri uffici ATTIVITA’ PRODUTTIVE: tutta la documentazione è reperibile sul sito del Comune di Fondi e deve essere obbligatoriamente trasmessa via mail.

- per TUTTI GLI ALTRI UFFICI: informazioni e appuntamenti tramite contatti telefonici (i recapiti sono indicati sul sito del Comune).

- CASTELLO CAETANI- MUSEO CIVICO, AUDITORIUM COMUNALE : chiusi.

- BIBLIOTECA COMUNALE: chiusa (è possibile l’accesso ai servizi digitali - per informazioni: Sistema Bibliotecario Sud Pontino).