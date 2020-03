Consegne a domicilio: Chiesa di Fondi di Andrea Tagliavento mette a disposizione una lista online

La realtà cristiana CHIESA DI FONDI rende noto alla cittadinanza che ha reso fruibile la Lista delle attività commerciali aderenti al Servizio di Consegna a Domicilio nella città di Fondi.

"Sono molte le attività sul territorio che già si sono adoperate affinché i propri clienti non avessero impedimenti sull'acquisto - spiega Andrea Tagliavento, Responsabile Chiesa di Fondi - ma come esperto di comunicazione e marketing, ritengo che stiano comunicando in modo isolato, ognuno con la sola propria voce e conseguentemente con una bassa diffusione del servizio".

Proprio per questo, CHIESA DI FONDI ha ritenuto necessario creare un unico posto dove poter visionare un'intera lista degli aderenti al servizio di consegna, così da favorire i cittadini nella ricerca e di conseguenza favorire le attività nella vendita.

La lista è già visibile e disponibile dalle ore 10:00 di questa mattina, nell’apposita sezione CONSEGNA A DOMICILIO del loro sito.

CHIESA DI FONDI invita alla massima collaborazione nel diffondere questa lista di attività commerciali aderenti il più possibile, così da favorire il commercio a distanza della nostra città.

Si ricorda inoltre che ogni attività commerciale che effettui consegne a domicilio sul territorio potrà essere inserita in lista gratuitamente, semplicemente scrivendo a domicilio@chiesadifondi.it, oppure inviando un messaggio tramite i canali social.

Infine, CHIESA DI FONDI ci tiene a precisare che la lista delle attività aderenti all'iniziativa è in aggiornamento costante e sarà presto disponibile anche una versione ridotta e stampabile in modalità domestica, così da poter fornire di contatti riguardo i servizi a domicilio anche la fascia più anziana della popolazione, spesso isolata tecnologicamente.