Interventi socio assistenziali per disabilità gravissime: sospesi gli avvisi

Il Comune di Fondi, in qualità di Ente Capofila del Distretto Socio sanitario LT4 – che comprende i Comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina – rende nota la sospensione della pubblicazione degli avvisi pubblici riguardanti gli interventi socio assistenziali in favore di persone in condizione di disabilità gravissima e di non autosufficienza.

Gli schemi dei predetti avvisi erano stati approvati il 28 Febbraio 2020, ma in ragione della sopravvenuta emergenza Covid-19 non si è proceduto alla pubblicazione prevista per il 9 Marzo u.s. poiché gli avvisi prevedono, oltre alla modalità online, anche di recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e presso i PUA (Punti Unici di Accesso) di Fondi e Terracina per l’assistenza alla trasmissione telematica delle domande. Inoltre, successivamente all’invio delle domande sono previste visite domiciliari per la valutazione sia della componente sociale che di quella sanitaria e altresì riunioni per redigere i PPA (Piani Personalizzati di Assistenza). Stante la limitazione degli accessi presso le strutture pubbliche conseguente alla rimodulazione dell’apertura al pubblico degli Uffici in ottemperanza alle disposizioni contenute nei DPCM del 9 e 11 Marzo 2020, tali attività non possono attualmente essere espletate.

L’avviso relativo alla disabilità gravissima prevede anche il rilascio di un certificato rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, che attualmente vedono il personale impegnato in via prioritaria ad affrontare l’emergenza determinata dal diffondersi del virus Covid-19.

Per le predette motivazioni la pubblicazione dei predetti avvisi è differita a data da destinarsi.