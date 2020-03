Sospensione temporanea delle isole ecologiche di Fondi: l'ordinanza

l Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato in data odierna un’ordinanza (n°20) di chiusura temporanea delle Isole Ecologiche presenti sul territorio comunale.

La sospensione temporanea del conferimento individuale presso le Isole Ecologiche di via Rezzola (loc. Tre Ponti) e via Covino dal 12 al 25 Marzo 2020 è assunta in considerazione delle disposizioni di cui ai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi ad oggetto il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che impongono su tutto il territorio nazionale di limitare gli spostamenti alle sole finalità lavorative, all’acquisto di generi di prima necessità e ad urgenze indifferibili, escludendo implicitamente finalità diverse come potrebbe essere quella di conferire presso un’isola ecologica.

«In caso di particolare necessità ed urgenza – rammentano il Vice Sindaco Beniamino Maschietto e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli – è sempre attivo il servizio gratuito a domicilio, mediante prenotazione al Numero Verde 800.086.580, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00, per il ritiro dei materiali ingombranti, RAEE, etc. Resta ovviamente attivo su tutto il territorio comunale il servizio “porta a porta” per le restanti frazioni di rifiuto».