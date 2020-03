L'iniziativa "attiva" per sostenere i sanitari Usl di Latina

Sosteniamo i medici e tutti gli operatori sanitari della USL di Latina

In seguito all'Emergenza COVID-19, il Chinesiologo fondano Arcangelo Parisella, insieme al team dello Studio Polimedico STEMA Fisiolab e al team di preparatori atletici di STEMA Training, ha avviato un’iniziativa benefica per dare supporto al personale sanitario della USL di Latina che sta lottando in prima linea contro il Coronavirus.

Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 19:30, è possibile collegarsi online scaricando l’applicazione gratuita ZOOM e allenarsi insieme per sostenere il polo pontino. Durante la settimana si alterneranno preparatori atletici altamente qualificati che proporranno lavori differenziati e divertenti, come total body, posturale, funzionale e pilates. Gli allenamenti sono totalmente gratuiti, tuttavia è gradita una donazione libera utilizzando il link apposito per partecipare alla raccolta fondi e supportare la USL di Latina.

Per informazioni, aggiornamenti e per ricevere l’ID giornaliero con il quale collegarsi agli allenamenti seguire Stema_training_sport_system su Facebook e Instagram.