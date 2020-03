Medicina aperta h24: il plauso del comitato pro-ospedale

l comitato pro-ospedale esprime viva soddisfazione per la riapertura del reparto di medicina H24.

Vista l'emergenza COVID-19 - fanno sapere in una nota - ribadiamo la necessità, come richiesto in precedenza, della riapertura dei 4 posti di terapia intensiva.

Le attrezzature sottratte dal nostro nosocomio, furono acquistate dalla fondazione san Giovanni di Dio. Devono ritornare in sede. Possono essere utili per salvare vite umane. Mai come adesso c'è bisogno di attrezzature e personale specializzato. Potenziare il nostro ospedale. E' un comprensorio intero che lo richiede. Per questo siamo scesi in piazza!!!Avete l'obbligo di tutelare il diritto alla salute di tutti i cittadini.E' la costituzione che ve lo impone. Basta tagli. Noi non ci fermeremo!!!