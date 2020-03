“Limitare gli spostamenti”: da domani parcheggi gratis per tutti

A far data da domani, Venerdì 20 Marzo 2020, sarà sospeso il pagamento della sosta tariffata negli stalli con strisce blu nel territorio di Fondi.

A darne notizia è il Vice Sindaco Beniamino Maschietto, che precisa: «A seguito delle recenti misure emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare l’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale di Fondi ha chiesto alla società S.I.S. di procedere a tale sospensione al fine del mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza e in particolare per chi in questa fase emergenziale deve potersi recare nella propria sede di lavoro nella maniera più agevole possibile. La nostra richiesta è stata prontamente accolta e la sospensione del pagamento resterà in vigore fino a nuova disposizione. Contestualmente sarà sospesa anche l’attività di controllo da parte degli ausiliari della sosta».