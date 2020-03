L’on Paolo Trancassini sulla chiusura totale per emergenza sanitaria

La città di Fondi è colpita nel profondo. L’emergenza sanitaria ha assunto proporzioni assolutamente anomale rispetto all’andamento in provincia di Latina ma in tutta la Regione Lazio. Questo ha portato il Governatore Zingaretti ad adottare un’ordinanza urgente di chiusura totale in ingresso ed in uscita dalla città e misure contenitive stringentissime per ridurre le occasioni di contagio.

Siamo vicini alla città di Fondi, ai suoi cittadini ed al suo sindaco - dichiara l’on Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. - Siamo pronti a sostenere qualunque iniziativa possa lenire questa ferita, non lasceremo soli i Fondani. Soprattutto un pensiero lo rivolgiamo ai sanitari che operano in un ospedale strutturalmente sottodimensionato e che si stanno facendo in quattro per dare dignità ai malati, senza avere spesso neanche i supporti necessari. Siamo vicini ai coltivatori ed agli operatori del MOF che da giorni lavorano in condizioni al limite dello stremo per garantire il servizio agroalimentare per tutta la Regione. Siamo vicini alla protezione civile e all’amministrazione perché si stanno adoperando in maniera encomiabile per aiutare la cittadinanza. Dedicheremo a Fondi ed alla sua gente tutta la solidarietà e l’attenzione che merita”.

L’on Trancassini ha voluto tributare anche con un messaggio privato al Sindaco la massima solidarietà in una situazione che solo fino a ieri sembrava inimmaginabile.