La Lega sull'emergenza coronavirus: "Fondi un esempio di rinascita per l'Italia"

''Nonostante la zona rossa e il colpo inflitto dal Coronavirus all'anima della città, gli agricoltori e i lavoratori dell'indotto di Fondi, della piana e dei comuni limitrofi sono un esempio di rinascita insieme agli operatori sanitari per la nostra regione e per l'Italia, continuando ad assicurare i prodotti genuini al Mercato ortofrutticolo attraverso il quale viene rifornito gran parte dello Stivale''.

Lo dichiarano Giuseppe Lauretti, coordinatore comunale della Lega, e il direttivo del Carroccio, lanciando l'hashtag ''#Fondivaoltre''.

''Il Mof è un anello fondamentale - si legge nella nota - della catena agroalimentare italiana e tutti gli operatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e solidarietà nei confronti dell'Italia, fronteggiando in prima linea l'emergenza. Purtroppo siamo seriamente preoccupanti - aggiungono dal Carroccio - non solo per le famiglie bisognose e per le partite iva, le quali necessitano di un aiuto concreto anche dal Comune sospendendo i tributi e prevendendo un fondo di garanzia finanziato dalle voci non essenziali del bilancio, ma anche della salute dei nostri cittadini, su cui purtroppo pendono i tagli lineari e il mancato potenziamento dell'ospedale San Giovanni di Dio. E' il momento della condivisione, pertanto esprimiamo vicinanza anche all'amministrazione comunale per il delicato ruolo - conclude la nota del coordinamento locale della Lega - assicurando la nostra disponibilità e quella dei vertici del partito, dalla Provincia alla Regione Lazio fino al Parlamento italiano ed europeo, per contribuire ad un processo virtuoso e innovativo a sostegno della cittadinanza e delle imprese penalizzate dall'emergenza Coronavirus''.