Confcommercio Lazio sud al fianco delle imprese per supportarle gratuitamente nell’accesso al credito

Come annunciato dall’Assessore allo Sviluppo Economico Paolo Orneli, la Giunta Zingaretti, grazie ad una rimodulazione di fondi europei e regionali e alla collaborazione con gli istituti di credito, con la Banca Europea degli Investimenti, con le Camere di Commercio del Lazio e con il Fondo Centrale di Garanzia ha messo in campo delle importanti iniziative a sostegno della liquidità di imprese e liberi professionisti del Lazio, che nel loro insieme, a regime, porteranno a mobilitare circa 450 milioni di euro.

Il PIANO “ PRONTO CASSA ” , NO BUROCRAZIA è la prima concreta risposta alle difficoltà economiche generate dall’emergenza Coronavirus e prevede due importanti misure di sostegno alle imprese e liberi professionisti del Lazio.

1) La prima misura ha una dotazione di 55 milioni di euro e

consentirà, a partire dalla prima decade di aprile, alle micro,

piccole e medie imprese e le partite iva Laziali di ottenere

piccoli prestiti di liquidità per importi fino ad euro 10mila

a tasso zero, restituibili in 5 anni, con un anno di

preammortamento . Le modalità di accesso al finanziamento

saranno agevolate dalla possibilità di richiederlo direttamente

sulla piattaforma Fare Lazio (gestita da Artigiancassa e Medio

Credito Centrale) dove verrà aperta una nuova sezione del

Fondo Rotativo Piccolo Credito - “emergenza COVID 19-

Finanziamenti per la liquidità delle MPMI” – (vedi scheda

informativa allegata).

2) Il secondo strumento messo in campo prevede l’attivazione di

una provvista da 100 milioni di euro . Tale somma sarà

messa a disposizione degli istituti di credito della nostra

Regione per generare 200 milioni di prestiti. Le imprese, anche

piccole, potranno quindi ottenere prestiti di entità maggiore

rispetto a quelli previsti dallo strumento precedente. I prestiti​

saranno a tasso agevolato, ulteriormente ridotto grazie a un

fondo regionale di 3 milioni con cui garantire l’abbattimento

degli interessi.

Anche in questo caso le modalità di accesso saranno semplificate, perché le imprese potranno rivolgersi direttamente alle banche convenzionate, senza passare dalla Regione. Le procedure di selezione delle banche si concluderanno entro il 20 aprile. Altra iniziativa di Confcommercio Lazio Sud, per sostenere finanziariamente l’attuale ciclo congiunturale, in concerto con Portale Imprese, suo strumento operativo di nell’area finanza, è rappresentata dalla sottoscrizione di un accordo (il 4 marzo scorso) con la Banca Popolare di Fondi che prevede l’utilizzo a supporto delle imprese associate Confcommercio Lazio Sud del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla legge 662/96.

L’emergenza economica causata dalla pandemia da COVID-19 rende questo accordo ancora più fondamentale. La Banca Popolare di Fondi ha dato vita ad una task force costituita per aiutare le imprese che stanno subendo le conseguenze devastanti di quella che è stata definita una “economia di guerra”.

Confcommercio Lazio Sud dal suo canto dunque, ha deciso di attivare una linea di contatto con le imprese associate per agevolarne la possibilità di accesso alle fonti di credito come consentito dal decreto “Cura Italia”.

Scrivendo a pmicredit@confcommerciolaziosud.it si avrà la possibilità di ricevere tutte le informazioni utili ed anche supporto nella istruttoria delle richieste.