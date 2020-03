Il Vespa Club Fondi devolve il fondo sociale all'emergenza "coronavirus"

I soci e il Direttivo del Vespa Club Fondi hanno deciso di devolvere una parte del fondo sociale alla sottoscrizione promossa dal Comune e dalla Banca Popolare di Fondi per l'emergenza coronavirus convinti che anche questo piccolo gesto possa essere utile a sostenere le tante associazioni che in queste settimane sono in prima linea per combattere il virus e aiutare la cittadinanza in questo momento cosi difficile.

Per avere informazioni su tutte le attività del Vespa Club Fondi è possibile contattare il Direttivo all'indirizzo mail vespaclubfondi@libero.it